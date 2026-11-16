Nevjerojatna scena u Kaštelima: Lovac krenuo u lov s više od dva promila alkohola

Umjesto odlaska u lov, 59-godišnji član lovačkog društva završio je u policijskim prostorijama nakon što mu je alkotestiranjem izmjereno čak 2,1 promila alkohola. Policija ga je zatekla u nedjelju ujutro na području Kaštel Novog, tijekom kontrole lovaca koji su se okupili prije polaska u lov.

Policijski službenici u nedjelju, 15. studenoga 2026. godine, u jutarnjim satima proveli su nadzor članova lovačkog društva na području Kaštel Novog.

U skladu sa Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana, policija je obavila alkotestiranje lovaca koji su se okupili prije početka lova.

Alkotest pokazao čak 2,1 promila

Tijekom kontrole posebnu pozornost policijskih službenika privukao je rezultat alkotestiranja 59-godišnjeg lovca, kojemu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,1 promila.

Budući da je muškarac nosio oružje pod utjecajem alkohola, i to u koncentraciji znatno većoj od zakonom dopuštenih 0,50 promila, policija je utvrdila postojanje sumnje na počinjenje prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Ostao bez oružja, slijedi mu prijava

Policijski službenici 59-godišnjaku su oduzeli oružje, a muškarac je smješten u posebne policijske prostorije do prestanka djelovanja alkohola.

Protiv njega će biti podnesena prekršajna prijava zbog sumnje na kršenje odredbi Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Tako je planirani nedjeljni odlazak u lov za 59-godišnjaka završio policijskim postupanjem i oduzimanjem oružja.