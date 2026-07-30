Nevjerojatna priča 64-godišnjaka: Pretrčao Hrvatsku uzduž i poprijeko, a sada ga čeka najveći izazov

Kada je 2016. godine prvi put došao na ideju napraviti nešto za očuvanje spomena na hrvatske branitelje, Branko Šubić nije niti sanjao da će to potrajati puno desetljeće. Te da će u tom periodu pretrčati ukupno 1.465 km širom Lijepe naše. I pritom se predstaviti hrvatskoj javnosti projektom koji je dobio nepodijeljenu podršku svih, od predsjednika RH Zorana Milanovića, krovne sportske institucije u zemlji HOO-a, donedavnog izbornika Vatrenih Zlatka Dalića, pa do vrhunskih sportaša i klubova poput osvajača olimpijskih medalja Slavka Goluže i Vlade Lisjaka, RK Zagreb, KK Cibona, a ovih dana im se pridružio i NK Dinamo ispred kojeg su poruke podrške uputili Fran Topić i Bruno Goda, a koje se mogu vidjeti na Facebook stranici brankosubiczabranitelje.

"Sanjajte, i ja sam sanjao"

- Moja omiljena izreka je: "Sanjajte, i ja sam sanjao". Danas, iako projekt još nije okončan, slobodno mogu reći da se moj san ostvario. Da mi je netko tada rekao da ću odraditi pet etapnih ultramaratona, uz još dva jednodnevna, u kojima ću trčanjem simbolično povezati sve krajnje točke Hrvatske sa svojim gradom Petrinjom, proglasio bih ga ludim. Ali eto, sada me još samo 205 km dijeli od tog cilja - otkriva Šubić.

Zanimljivo je da se prvo hodanjem na daljinu, a potom i trčanjem, počeo baviti tek te 2016. godine sa već tada 54 grbe na leđima. Danas ih je deset više, ali Šubić ne posustaje. Završni čin njegovog projekta "Branko Šubić za branitelje" održat će se početkom kolovoza kada će u pet dana pretrčati 210 km od Žabnika, naselja u sastavu općine Sveti Martin na Muri u blizini slovenske granice, do Petrinje. Žabnik je najsjevernije naselje u Hrvatskoj, a već ranije Šubić je odradio etapne ultramaratone u kojima je kretao s krajnjeg istoka Lijepe naše (Ilok), potom zapada (Savudrija) i juga (Prevlaka).

Cilj je uvijek isti, njegov grad Petrinja, u koju će stići 6. kolovoza, na Dan oslobođenja grada Petrinje i Dan branitelja grada Petrinje. Prije toga će proći kroz četiri županije plus Grad Zagreb, devet gradova te više od 30 naselja, sela i gradskih četvrti. Prilikom prolaska kroz Zagreb Šubić će posjetiti Oltar domovine na Medvedgradu, kao i Spomenik domovini na Trgu Stjepana Radića, središnjem hrvatskom spomeniku žrtvama i pobjedi u Domovinskom ratu, te hrvatskoj državi.

- Glavni cilj mog projekta je odavanje počasti poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima, izražavanje zahvalnosti živućim braniteljima te očuvanje kulture sjećanja kroz sportsku aktivnost. Stoga mi je posebno drago što ću imati priliku posjetiti Oltar domovine i Spomenik domovini, dva velika simbola Domovinskog rata. Kao što to činim kod svih spomenika hrvatskim braniteljima koji se nalaze na ruti kojom se krećem, i na ta dva mjesta ću paljenjem svijeće i minutom šutnje odati počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima te civilnim žrtvama Domovinskog rata.

Iako je taj termin najgore moguće vrijeme za trčanje maratona, Šubić ne želi odustati od ideje da svoje akcije veže uz 5. kolovoza, odnosno proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana Hrvatskih branitelja. I ove godine se u tom periodu očekuju ekstremno visoke temperature, a istrčati pet maratona u pet uzastopnih dana je izazov i za vrhunske dugoprugaše u najboljim godinama, a kamoli za jednog 64-godišnjaka. Posebno će teške biti druga etapa, 46 km od Varaždina do Svetog Ivana Zeline, te posljednja peta etapa u kojoj treba savladati 53 km od Velike Gorice do Petrinje.

- Neće biti lako, ali imao sam ja i težih izazova. Recimo 2021. godine sam u 11 dana pretrčao 520 km od Dubrovnika do Knina, uključujući posljednju dionicu od Gline do Petrinje. Uvjerljivo najteža mi je bila prva akcija 2017. godine, 265 km od Vukovara do Petrinje kada sam u prva dva dana izgubio 6 kilograma, a ukupno u 5 dana 10 kilograma. Tada moj organizam nije bio pripremljen za tu vrstu napora i ne znam ni sam kako sam to izdržao. Ustvari je odgovor jednostavan, kada nešto radiš iz ljubavi, tada se sve prepreke mogu savladati - zaključio je Šubić.

Podrška za etapni ultramaraton Žabnik - Petrinja 2026

Zlatko Dalić

"To što Branko radi je zaista lijep način da se održi spomen na sve one koji su, onda kada je to bilo najpotrebnije, bili spremni žrtvovati vlastite živote za slobodnu i neovisnu Hrvatsku. To se nikada ne smije zaboraviti, a Branko će uvijek imati moju podršku".

Jakov Gojun (RK Zagreb)

"Kao što se mi sportaši na stadionima i u dvoranama širom svijeta borimo za svoju državu i trudimo se dostojno je predstavljati, tako Branko u domovini radi na očuvanju spomena na one koji su najzaslužniji što tu državu uopće imamo."

POPIS DIONICA

dan: 2.8. - 38 km: Žabnik (Mlin na Muri) - Mursko Središće - Čakovec - Nedelišće - Gornji Kuršanec - Varaždin(Park 7. gardijske brigade “Puma") dan: 3.8. - 46 km: Varaždin - Turčin - Presečno - Novi Marof - Paka - Jarek Bisaški - Komin - Hrastje - Sveti Ivan Zelina(Spomen-obilježje na 8 vitezova iz Domovinskog rata) dan: 4.8. - 43 km: Sveti Ivan Zelina - Donja Zelina - Belovar - Soblinec - Popovec - Sesvete - Dubrava - Maksimir - Mlinovi - Medvedgrad (Oltar domovine) dan: 5.8. - 25 km: Oltar domovine - Spomenik Domovini - Velika Gorica(Spomenik Golubica) dan: 6.8. - 53 km: Velika Gorica - Buševec - Pešćenica - Lekenik - Greda - Sela - Sisak (ŠRC) - Mošćenica - Petrinja (Spomenik pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku)