NEVJEROJATNA KRAĐA Lopovi poharali željezničku prugu: Nestalo gotovo kilometar kabela u vlasništvu HŽ-a

Nepoznati su banditi maznuli gotovo kilometar kabela sa željezničke pruge.

Kako otkriva policija, sve se dogodilo u mjestu Mihaljevci sjeverno od Požege, vjerojatno u noći na petak.

“U mjestu Mihaljevci na željezničkoj pruzi nepoznati počinitelj (ili više njih) je presjekao i otuđio više stotina metara kabela u vlasništvu Hrvatskih željeznica.

Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava”, rekli su u Policijskoj upravi u subotu.

Nije poznato koliki je iznos štete jer se HŽ o tome još nije očitovao. Ne zna se ni kakve je poteškoće krađa uzrokovala u željezničkom prometu.