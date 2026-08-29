NEVJEROJATNA DOJAVA Štenci ostavljeni na krovu kućice, intervenirala policija

Redakciji se obratio čitatelj koji je upozorio na nekoliko štenaca koji se, prema njegovim navodima, nalaze na krovu kućice uz restoran Opatija u Vrančićevoj ulici u Splitu.

Prema dojavi koju smo zaprimili, nije poznato tko je pse ondje ostavio niti pod kojim okolnostima su završili na krovu.

Čitatelj tvrdi da je na mjesto događaja pozvana policija te da službenici prikupljaju informacije o okolnostima slučaja.

– Nepoznati vlasnik ovih štenaca prebacio ih je preko ograde na krov. Policija trenutačno obavlja postupanje i prikuplja informacije – naveo je čitatelj u dojavi.

Dodao je i kako je, prema njegovim informacijama, kontaktirano više službi i institucija, ali zasad nije jasno tko će preuzeti zbrinjavanje životinja.

Čitatelj posebno upozorava na visoke temperature i zabrinut je za stanje pasa ako ondje ostanu dulje vrijeme bez odgovarajuće skrbi.

Redakcija je o cijelom slučaju poslala upit Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj. Odgovor policije objavit ćemo čim ga zaprimimo.