Nevjerojatan uspjeh Rakeline akcije za Županijsku ligu protiv raka: U Dusini dosegnut iznos od 330 tisuća eura

Ribarska večer održana je u petak navečer na izletištu Stinjevac u Dusini, gdje su se brojni posjetitelji okupili uz hranu, piće, glazbu, tombolu i humanitarnu akciju.

Za glazbeni dio večeri bio je zadužen Josip Ivančić, iznenađenje večeri bio je Dražen Zečić, a program se nastavio uz DJ-a. Jedan od važnijih trenutaka večeri dogodio se kada se okupljenima s pozornice obratio Rakela, koji provodi veliku humanitarnu akciju za Županijsku ligu protiv raka.



„Nisam očekivao ovako velik događaj“

Rakela nije skrivao zadovoljstvo odazivom u Dusini.

– Velika mi je čast i zadovoljstvo što ste me pozvali na Ribarsku večer. Nisam očekivao ovako velik događaj – kazao je okupljenima.

Govoreći o svom humanitarnom djelovanju, podsjetio je kako je u 50. godini života odlučio veliki dio vremena posvetiti pomaganju drugima.

– U svojoj 50. godini života posvetio sam se humanitarnom radu kako bih prikupio 120 tisuća eura za Županijsku ligu protiv raka, vozeći 120 tisuća kilometara na motoru – poručio je.

Na motoru je i kod za izravne donacije

Istaknuo je kako je od početka aktualne akcije prošlo oko osam i pol mjeseci te da je iza njega već 83 tisuće prijeđenih kilometara.

Okupljenima je pokazao i svoj motor na kojem se nalazi kod putem kojeg se može izravno donirati Županijskoj ligi protiv raka.

Veliku podršku akciji dali su i domaćini. Mjesni odbor Dusina izdvojio je 1.000 eura, dok su jednak iznos donirali i članovi BMW Moto kluba Skopje, koji su toga dana stigli u Dusinu.

– I oni su cijeli dan vozili do Dusine i također su donirali 1.000 eura – kazao je Rakela.

Dodao je kako se akciji do sada priključio velik broj donatora te da su 154 subjekta pojedinačno donirala iznose veće od 1.000 eura.

Dio prihoda za kupnju magnetske rezonance

Humanitarna dimenzija bila je važan dio ovogodišnje Ribarske večeri. Organizatori su ranije najavili kako će dio prikupljenih sredstava biti doniran Županijskoj ligi protiv raka za kupnju magnetske rezonance za KBC Split.

Posjetitelji su tijekom večeri mogli sudjelovati i u bogatoj tomboli, a među vrijednim nagradama bili su iPhone 17 od 512 GB, televizor, novčane nagrade, poklon-bonovi, kućanski uređaji, pršut, večera te ulaznice za Hajdukovu utakmicu uz dres.

Organizator događaja bio je Mjesni odbor Dusina.