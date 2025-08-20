Nevjerojatan splitski oglas privukao je veliku pažnju. Ovaj mali stančić košta pravo bogatstvo: "Molim bez zlih komentara"

Na Facebook oglasnicima često se mogu pronaći zanimljivi i ponekad neuobičajeni oglasi za najam stanova. Jedan takav iz Splita privukao je pozornost javnosti, ne samo zbog cijene, već i zbog posebne napomene stanodavke koja je u opisu napisala: "Molim bez zlih komentara, hvala".

Riječ je o garsonijeri od 25 kvadrata koja se studentima nudi za period od 1. listopada 2025. do 1. lipnja 2026. godine, po cijeni od 650 eura mjesečno, plus režije. U oglasu stoji i kako stan ima "sve potrebne aparate za pristojan život".

Oglas je izazvao veliku pažnju

Međutim, iako je stanodavka zamolila da joj se ne ostavljaju negativni komentari, upravo je ta rečenica potaknula brojne reakcije. Mnogi korisnici nisu mogli odoljeti da ne komentiraju cijenu najma u odnosu na veličinu stana.

"Za te novce se u Njemačkoj iznajmljuje dvosoban stan, a ne garsonijera", napisao je jedan komentator. Drugi su dodali kako je 650 eura za 25 kvadrata u Splitu previsoka cijena, čak i ako je riječ o studentskom najmu.

Ipak, bilo je i onih koji su pokušali razumjeti stanodavku, navodeći da su cijene najma u Splitu posljednjih godina značajno porasle, pogotovo zbog turizma i kratkoročnih najmova.

Unatoč kritikama, oglas je izazvao veliku pažnju – mnogi ga dijele kao primjer trenutnog stanja na tržištu nekretnina, koje studentima postaje sve teže podnošljivo.