Nevjerojatan slučaj u Dugopolju: Bez vozačke vozio cisternu za opasne tvari, odbio test na droge pa završio u zatvoru

Policijski službenici Postaje prometne policije Split u ponedjeljak, 26. listopada 2026. godine, oko 10.30 sati na ulazu na autocestu A1 u Dugopolju zaustavili su teretni automobil, odnosno cisternu za prijevoz opasnih tvari, kojom je upravljao 28-godišnji muškarac.

Tijekom kontrole utvrđeno je da vozač uopće nije smio upravljati vozilom jer mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih čak 15 negativnih prekršajnih bodova.

Osim toga, 28-godišnjak je odbio zahtjev policijskih službenika da se podvrgne testiranju na prisutnost droga ili lijekova u organizmu, kao i liječničkom pregledu radi analize.

Već dva puta kažnjen zbog odbijanja testiranja na droge

Kako navode iz policije, riječ je o višestrukom ponavljaču teških prometnih prekršaja koji je dosad više puta sankcioniran.

Posebno zabrinjava podatak da je već dva puta pravomoćno kažnjen zbog odbijanja testiranja na droge, dok su protiv njega zbog istog prekršaja u tijeku još dva postupka.

Vozač je uhićen i istoga dana priveden nadležnom sudu, a policija mu je privremeno oduzela cisternu kojom je upravljao.

Policija traži 90 dana zatvora i trajno oduzimanje cisterne

Zbog bojazni da će nastaviti s činjenjem prometnih prekršaja, policija je sudu predložila određivanje zadržavanja te izricanje ukupne kazne zatvora u trajanju od 90 dana.

Uz zatvorsku kaznu, predloženo je i trajno oduzimanje cisterne kojom su počinjeni prekršaji.

Sud je nakon saslušanja 28-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od 11 dana, nakon čega je predan u zatvor.