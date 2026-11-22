Šibenska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjom ženom koju sumnjiči da je koristeći osobne podatke druge žene otvorila lažni profil na društvenoj mreži te se putem njega obraćala njezinim prijateljima.

Kako je izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, kriminalističko istraživanje proveli su službenici Službe kriminalističke policije u suradnji s policijskim službenicima Policijske postaje Vodice.

Prema rezultatima istrage, osumnjičena je u svibnju 2026. godine, koristeći osobne podatke 61-godišnjakinje, protivno zakonskim uvjetima otvorila lažni profil na društvenoj mreži.

Nakon što je izradila profil, s njega je slala poruke prijateljima oštećene žene.

Policija nije navela o kojoj je društvenoj mreži riječ, kakav je bio sadržaj poruka niti što je osumnjičenu potaknulo na takav postupak.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljene uporabe osobnih podataka, protiv 47-godišnjakinje podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.