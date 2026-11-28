Neobičan slučaj iz njemačkog grada Gelsenkirchena izazvao je raspravu o postupanju komunalnih službi i granicama primjene gradskih propisa. Ondje je 31-godišnja studentica kažnjena s 25 eura jer je sjedila na klupi dječjeg igrališta, a sa sobom nije imala dijete.

Studentica kemije Hana 25. listopada otišla je u šetnju parkom Glückaufpark kako bi se nakratko udaljila od problema s kojima se suočavala. Pritisak zbog fakultetskih obveza i financijskih poteškoća emocionalno ju je iscrpio pa je sjela na klupu, nazvala tetu i rasplakala se, izvijestila je njemačka javna televizija WDR.

Dok je sjedila na igralištu, prišla su joj tri komunalna redara i upitala je jesu li dvojica dječaka koja su se igrala u blizini njezina djeca. Nakon što im je odgovorila da nisu, zatražili su njezine osobne dokumente i obavijestili je da će morati platiti kaznu od 25 eura.

Nije znala da krši gradske propise

Prema članku 12. gradske uredbe o javnom redu, dječja igrališta u Gelsenkirchenu u pravilu su namijenjena djeci do 14 godina te odraslim osobama koje ih prate ili nadziru.

Hana tvrdi da nije znala za postojanje takvog propisa te da bi bez prigovora napustila igralište i pronašla drugu klupu da su je redari na to upozorili.

"Gdje je tu ljudskost?", upitala je u razgovoru za WDR.

Istaknula je da razumije potrebu za pravilima kojima se štite djeca, no smatra da su službenici u njezinu slučaju mogli pokazati više razumijevanja za okolnosti u kojima se našla.

Grad stao u obranu komunalnih redara

Gradska uprava opravdala je postupanje svojih službenika. Glasnogovornik grada Martin Schulmann za regionalni list Westdeutsche Allgemeine Zeitung, koji je prvi izvijestio o slučaju, objasnio je da je zadaća komunalnih redara osigurati poštivanje gradskih propisa.

Kaznu od 25 eura ocijenio je razmjerno blagom i primjerenom počinjenom prekršaju.

Studentica je u međuvremenu platila kaznu, objavio je njemački list Die Welt.

Razmatra se i povećanje kazni

Slučaj je izazvao kritike dijela lokalnog stanovništva, ali i političkih predstavnika. Predstavnici socijaldemokrata smatraju da bi u ovakvoj situaciji usmeno upozorenje bilo dovoljno, dok su predstavnici Zelenih pozvali komunalne službenike da pri postupanju zbog manjih prekršaja bolje procjenjuju pojedinačne okolnosti.

Istodobno je na sjednici gradskog vijeća 17. studenoga razmatran prijedlog povećanja maksimalne kazne za neovlašteno korištenje dječjih igrališta s 55 na 60 eura.

Hana je kritizirala i tu mogućnost, poručivši da bi svrha kažnjavanja trebala biti odvraćanje od neprimjerenog ponašanja, a ne prikupljanje novca za gradski proračun.