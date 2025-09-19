Nevjerojatan rast Splitskog kantuna: „Na Mediteranski festival knjige stižemo s čak 19 izdavača i autora“

Prije samo dvije godine Splitski kantun prvi je put okupljen na Interliberu i tada je brojao svega 4 člana. U proteklom vremenu incijativa koja okuplja male splitske izdavače, autore, urednike i prevoditelje te organizira njihovo zajedničko sudjelovanje na raznim sajmovima diljem Hrvatske zabilježila je još 5 sudjelovanja na sajmovima u Splitu, Zagrebu, Osijeku i Puli, uz gotovo konstantni porast sudionika.

No, broj izdavača i autora koji se ovoj inicijativi pridružio za ovogodišnji Mediteranski festival knjige nadmašio je sva očekivanja.

„Na Mediteranski festival knjige stižemo s čak 19 izdavača i samostalnih autora. Broj je to o kojemu se nismo usudile ni maštati kada smo prije dvije godine pokrenule ovu priču.“ – kaže Kate Bošković, osnivačica ove incijative, koju je pokrenula i koju organizira zajedno sa svojom sestrom Mirjanom Bošković Smrekar.

Ove godine Splitski kantun, osim impresivnog broj sudionika, ima i jedan od najvećih štandova na sajmu, pa će se tako bogata ponuda ovih izdavača i autora smjestiti na čak 30 m2.

Podrška Grada i Županije

Kate Bošković ističe kako je ova incijativa već na samom početku postojanja naišla na podršku Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, koja nije izostala ni ove godine.

„Splitski kantun je živi organizam koji se iz godine u godinu mijenja, kako veličinom štandova, tako i brojem i imenima sudionika. Ono što je od prvog izdanja do sada ostalo nepromijenjeno jest velika podrška našeg Grada i Županije, kao i Zajednice nakladnika i knjižara na čelu s predsjednikom, gospodinom Slavkom Kozinom, koji je od prvog dana prepoznao vrijednost i važnost ove naše incijative.“ – ističe Kate Bošković.

Na Kantunu, koji sada opet stiže doma, ove će se godine naći sljedeći izdavači i autori: Slatkopedija, Klasici knjige, Muzeji Ivana Meštrovića, Muzej grada Splita, Etnografski muzej Split, Gradska knjižnica Kaštela, Naklada Bošković, Fabula rasa, Naklada Gloriela, Rič po rič, Perga, Nadalina, Parola mia, Albus d.o.o., J. J. Elena, Nenad Kuzmanić, Matija Rubić, Mia Vrdoljak i Mladen Vuković.

Autori i radionice za djecu

„Mnogi od sudionika imaju tek jedan do dva naslova te bi im inače sudjelovanje na ovakvo velikim sajmovima bilo nemoguće. Na ovaj način dobili su priliku za predstavljanje svog rada širokoj publici i to ne samo uvrštavanjem njihovih naslova u našu ponudu, već i mogućnošću izravnog kontakta. Naime, ove godine na Splitskom kantunu imat ćemo jednostatna druženja autora, prevoditelja i ilustratora s čitateljima, a sve će biti pravovremeno najavljeno na našim društvenim mrežama.“ – navodi Kate Bošković.

Uz to, Splitski kantun uključen je i u dječji program Mediteranskog festivala knjige i to radionicama koje vode predstavnici Muzeja grada Splita i Muzeja Ivana Meštrovića te Kate Bošković, kao i predstavljanjem slikovnice Dore Mihanovića i slikovnica Kate Bošković, ali i panelom Galerije Ivana Meštrovića te prigodnom izložbom.

„Nevjerojatni rast koji smo sada zabilježili poticaj nam je za dalje i dokaz da je u Splitu izdavačka scena izrazito aktivna i bogata, samo joj treba dati priliku da to pokaže i na nacionalnoj razini, pa i šire.“ – za kraj je zaključila Kate Bošković.