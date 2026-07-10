Nevjerojatan prizor uoči Ultre: Tamo gdje su nekad bile tisuće ljudi danas gotovo nikoga

Prvi dan Ultra Europe festivala na Zapadnoj obali u Splitu zasad prolazi neuobičajeno mirno. Kod festivalskih kućica za preuzimanje narukvica i rješavanje pitanja oko ulaznica tijekom cijelog jutra gotovo da nije bilo posjetitelja, a prizor je iznenadio i stanovnike tog dijela grada.

Iako organizatori i ove godine očekuju oko 150 tisuća posjetitelja tijekom trodnevnog festivala, jutros su ispred festivalskog ticketing centra prevladavali zaposlenici i tek poneki prolaznik. Festival u Parku mladeži počinje večeras, a glavnina posjetitelja očito još nije stigla po svoje festivalske narukvice.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Stanari Zapadne obale kažu da je prizor potpuno drukčiji nego prethodnih godina.

"Prijašnjih godina red se protezao sve do Hotela Marjan. Znalo se čekati satima, a danas cijelo jutro gotovo da nema nikoga", kaže nam čitatelj, i sam partijaner u zrelim godinama.

Nije isključeno da će se situacija promijeniti tijekom poslijepodneva, kada u Split tradicionalno pristiže najveći broj festivalskih gostiju koji žele preuzeti narukvice neposredno prije odlaska u Park mladeži.

Za sada, međutim, na Zapadnoj obali vlada neuobičajeni mir, a prizor praznih festivalskih kućica teško bi se mogao povezati s jednim od najvećih glazbenih festivala u Europi.