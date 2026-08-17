Nevjerojatan prizor nakon požara: "Luda kuća" ostala je čitava

Veliki požar koji je zahvatio omiško primorje iza sebe je ostavio teške posljedice i brojne potresne prizore. Ipak, iz opožarenog područja stigla je i jedna vijest koja je vlasniku izmamila osmijeh.

Zvonimir Kujundžić na društvenim je mrežama objavio fotografiju svoje "Lude kuće", koja je uspjela preživjeti vatrenu stihiju i ostala čitava.

"U svoj ovoj jadnoj situaciji Luda kuća je priživila. Opravdala je ime, dašta san nego sritan...", poručio je Kujundžić.