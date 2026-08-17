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Nevjerojatan prizor nakon požara: "Luda kuća" ostala je čitava

"U svoj ovoj jadnoj situaciji Luda kuća je priživila. Opravdala je ime, dašta san nego sritan...", poručio je Kujundžić
luda kuca kujundzic

Veliki požar koji je zahvatio omiško primorje iza sebe je ostavio teške posljedice i brojne potresne prizore. Ipak, iz opožarenog područja stigla je i jedna vijest koja je vlasniku izmamila osmijeh.

Zvonimir Kujundžić na društvenim je mrežama objavio fotografiju svoje "Lude kuće", koja je uspjela preživjeti vatrenu stihiju i ostala čitava.

"U svoj ovoj jadnoj situaciji Luda kuća je priživila. Opravdala je ime, dašta san nego sritan...", poručio je Kujundžić.

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