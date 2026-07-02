Nevjerojatan prizor na splitskoj prometnici: Mladići riskirali život zbog opasne vožnje

Zabrinjavajući prizor zabilježen je 1. srpnja 2026. na području Pazdigrada, odnosno Žnjana, gdje su se dvojica mladića kretala prometnicom na električnom romobilu i biciklu.

Kako se vidi na fotografijama, mladići su se vozili kolnikom, a posebno opasan trenutak dogodio se kada je vozač električnog romobila tijekom vožnje nogu naslonio na vozača bicikla. Takvo ponašanje na cesti predstavlja ozbiljnu opasnost, ne samo za njih dvojicu, nego i za ostale sudionike u prometu.

Sekunda nepažnje može završiti kobno

Vožnja električnim romobilima posljednjih je godina postala sve češća, osobito među mladima, no ovakvi prizori ponovno otvaraju pitanje sigurnosti na prometnicama. Dovoljna je sekunda nepažnje, gubitak ravnoteže ili nailazak vozila da se bezazlena vožnja pretvori u tešku nesreću.

Električni romobili mogu razviti značajne brzine, a pad s njih, osobito na kolniku, može imati ozbiljne posljedice. Posebno je rizično kada se voze bez opreza, zaštitne opreme ili uz izvođenje opasnih poteza poput naslanjanja na drugog sudionika u prometu.

Sve češća upozorenja zbog stradavanja mladih

Ovakvi prizori posebno zabrinjavaju jer sve više mladih koristi električne romobile, a istodobno se sve češće upozorava na ozljede i nesreće povezane s njihovom vožnjom. Prometnica nije mjesto za dokazivanje, igru ni opasne manevre.

Vozači romobila i bicikala sudionici su u prometu te se od njih očekuje odgovorno ponašanje, poštivanje prometnih pravila i svijest o tome da svojim potezima mogu ugroziti i sebe i druge.