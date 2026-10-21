Nevjerojatan pothvat Hrvata: Danijel Krstulović Opara pretrčao 466 kilometara kroz tri države, svladao uspone kao dva Mount Everesta i pobijedio na jednoj od najtežih utrka svijeta

Hrvatski trail trkač Danijel Krstulović Opara ostvario je povijesni uspjeh osvojivši prvo mjesto na ekstremnoj ultra trail utrci „Trail Cat - The Race“ u Andori. Dionica duga 466 kilometara i više od 17.500 metara uspona bila je pravi test ljudske izdržljivosti, a Danijel je kroz tri države prvi stigao do cilja s vremenom od 95 sati, 42 minute i 23 sekunde.

Utrka Trail Cat-The Race je jedna od najzahtjevnijih i najsurovijih utrka u svijetu ultra trail trčanja. Riječ je o utrci koja natjecatelje vodi iz Andorre la Velle sve do Tarragone u Španjolskoj, prolazeći kroz izazovne i tehnički teške terene Andore, Francuske i Katalonije.

Specifičnost utrke je također taj podatak što stazu utrke natjecatelji saznaju tek tjedan dana prije starta, staza također nije označena, nego se natjecatelji uz pomoć GPS uređaja i GPS traga od organizatora moraju orijentirati i pronalaziti zadane kontrolne točke.

Sa savladanih više od 17.500 metara pozitivne visinske razlike što je ekvivalent dvostrukom usponu na Mount Everest, Danijel je demonstrirao nevjerojatnu fizičku pripremljenost, no prije svega neustrašivu mentalnu snagu.

Iza ovog rezultata stoji gotovo četiri dana (gotovo 96 sati) neprekidnog kretanja, uz minimalne pauze za odmor, sučeljavanje s ekstremnim vremenskim uvjetima i ogromnim fizičkim naporom. Ovakve utrke ne testiraju samo kondiciju, već do krajnjih granica provjeravaju mentalnu stabilnost i snagu volje svakog natjecatelja.

Pobjedom u ovakvoj konkurenciji, Danijel Krstulović Opara upisao je svoje ime u sam vrh svjetskog ultra trčanja i još jednom nakon svih dosadašnjih uspjeha u ultra trail trčanju dokazao da se fizički i mentalno može ravnopravno boriti za vrh bilo koje svjetske ultra trail utrke.

Trail Cat - The Race : Plasman : 1.Mjesto u ukupnom poretku Vrijeme: 95 sati, 42 minute i 23 sekunde Dužina : 466km(300milja) Akumulirani Uspon : 17500 metara