Nevjerojatan obrat: Osumnjičeni za vandalizam u Međugorju prije devet godina pješice je hodočastio do svetišta

Muškarac kojeg hercegovački mediji navode kao osumnjičenog za oskvrnuće Gospinih kipova i paljenje vanjskog oltara crkve sv. Jakova u Međugorju mogao bi biti isti Poljak koji je prije devet godina postao poznat zbog nesvakidašnjeg hodočašća do tog marijanskog svetišta.

Riječ je o 31-godišnjem Bartłomieju Włodzimierzu Krakowiaku iz Varšave, a dostupni podaci upućuju na podudarnost s muškarcem koji je 2017. godine pješice prešao oko 1.300 kilometara od Varšave do Međugorja. Putovanje je trajalo 57 dana, a njegovu priču kasnije je zabilježio i igrano-dokumentarni film.

Tijekom hodočašća vodio je Facebook stranicu "Z buta do Maryi" ("Pješice Mariji"), na kojoj je redovito objavljivao fotografije i dojmove s puta.

Hodočašće kao izlaz iz teškog životnog razdoblja

U ranijim medijskim istupima Krakowiak je govorio kako se na hodočašće odlučio tijekom borbe s depresijom. Otvoreno je progovarao o teškom djetinjstvu, odrastanju u siromaštvu te problemima s alkoholom, drogom i kriminalom.

Isticao je i da se vjeri ponovno približio nakon osobne tragedije, odnosno gubitka nerođenog djeteta.

Podsjetimo, nadležne institucije još uvijek provode istragu o događajima u Međugorju, a okolnosti slučaja i odgovornost osumnjičenog tek trebaju biti službeno utvrđeni.