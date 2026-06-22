Nevjerojatan meč Hrvatica: Marčinko nakon velikog preokreta do pobjede

Petra Marčinko plasirala se u drugo kolo WTA turnira u Eastbourneu nakon iscrpljujućeg hrvatskog dvoboja protiv Antonije Ružić, koji je trajao čak tri i pol sata i ponudio sve što tenis može pružiti – preokrete, dramu, propuštene prilike i nažalost ozljedu.

U susretu dviju hrvatskih tenisačica slavila je Marčinko rezultatom 7:6 (6), 4:6, 7:6 (4), no završnica meča ostavila je gorak okus zbog ozljede koju je Ružić zadobila u odlučujućem setu.

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Bio je to iznimno izjednačen dvoboj u kojem su obje igračice imale svoje prilike. Posebno će Antonija Ružić žaliti za završnicom trećeg seta, kada je kod vodstva 5:3 imala čak pet meč-lopti za pobjedu i plasman dalje.

Upravo u tim trenucima dogodio se i ključan trenutak susreta. Ružić je nakon jednog poena nezgodno pala te ozlijedila lijevu nogu. Unatoč velikim bolovima odbila je predati meč i nastavila borbu, pokazujući iznimnu borbenost i karakter.

Iako je zbog ozljede imala velikih problema pri servisu, uspjela je ostati konkurentna u izmjenama i izboriti tie-break odlučujućeg seta. Ipak, u završnici je više koncentracije imala Marčinko, koja je osigurala pobjedu i prolazak u drugo kolo.

Petru sada očekuje novi veliki izazov. Za mjesto u sljedećoj fazi turnira igrat će protiv pobjednice dvoboja između aktualne pobjednice Wimbledona Barbore Krejčikove i Australkinje Kimberley Birrell.

Nakon meča mnogi su istaknuli kako je teško bilo gledati uplakanu Antoniju Ružić koja je teren napustila uz vidljivu bol, a hrvatski navijači nadaju se da ozljeda nije ozbiljnije prirode te da će se uskoro vratiti na teren.

Bez obzira na ishod, hrvatske tenisačice u Eastbourneu su priredile pravi sportski spektakl i pokazale zašto se od njih u budućnosti mogu očekivati još veliki rezultati.