Nevjerojatan incident kod Vrgorca! Policajac se u zadnji tren bacio na tlo da ga kamion ne pregazi, a vozač potom udario u policijsko vozilo i vukao ga 30 metara

Opasna situacija na vrgoračkom području mogla je završiti tragedijom. Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, 36-godišnji vozač teretnog vozila osumnjičen je da se oglušio na naredbu policije, nastavio vožnju prema policajcu koji se morao baciti na tlo, a potom udario u službeno vozilo i vukao ga oko 30 metara.

Splitsko-dalmatinska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiči za kaznena djela prisile prema službenoj osobi i oštećenja tuđe stvari.

Incident se dogodio 8. listopada 2026. godine oko 18 sati na vrgoračkom području, tijekom postupanja policijskih službenika Postaje granične policije Vrgorac.

Policajac se morao baciti na tlo kako bi izbjegao nalet

Policijski službenik pokušao je zaustaviti teretno vozilo zbog sumnje da osobe u njemu namjeravaju nezakonito prijeći državnu granicu.

Međutim, prema rezultatima policijskog istraživanja, 36-godišnji vozač nije postupio po naredbi za zaustavljanje, već je nastavio voziti prema policajcu.

Situacija je postala iznimno opasna kada se policijski službenik, kako bi izbjegao nalet vozila i zaštitio vlastiti život, morao baciti na tlo.

No vozač se ni tada nije zaustavio.

Udario u policijsko vozilo i vukao ga 30 metara

Prema policijskim navodima, vozač je potom teretnim vozilom udario u službeni policijski automobil na kojem je bila uključena svjetlosna signalizacija. U automobilu se u tom trenutku nalazio drugi policijski službenik.

Nakon sudara teretno vozilo nastavilo je gurati, odnosno vući policijski automobil oko 30 metara, nakon čega je 36-godišnjak nastavio vožnju bez zaustavljanja.

Određen mu istražni zatvor

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 36-godišnjak uporabom sile spriječio službenu osobu u obavljanju službene radnje te oštetio policijsko vozilo.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava, a predan je pritvorskom nadzorniku. Sudac istrage odredio mu je istražni zatvor.

Policija je postupala i prema drugom muškarcu koji se nalazio u teretnom vozilu. Za njega je utvrđena osnovana sumnja na počinjenje prekršaja iz članka 5. Zakona o schengenskim granicama, zbog čega je protiv njega podnesena prekršajna prijava.