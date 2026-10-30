Nevjerojatan dobitak u Hrvatskoj! Nije pogodio baš nijedan broj, a osvojio je čak 80.000 eura

U 303. kolu igre "Sve ili Ništa" izvučeni su brojevi 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18 i 21. Upravo su ti brojevi igraču iz Zagreba donijeli veliki dobitak, iako nije pogodio baš nijedan od njih. Naime, sretni dobitnik odigrao je tri kombinacije za dva kola pretplate, za što je izdvojio svega 7,80 eura. Zahvaljujući tome što nije pogodio nijedan izvučeni broj, ostvario je dobitak u kategoriji "0 (Ništa)", vrijedan čak 80.000 eura.

Uložio manje od osam eura, osvojio 80 tisuća

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije na adresi Avenija Dubrovnik 16 u Zagrebu.

Ovaj neobičan dobitak još je jednom pokazao posebnost igre "Sve ili Ništa", u kojoj se do vrijedne novčane nagrade može doći ne samo pogađanjem svih brojeva, nego i potpunim izostankom pogodaka. Sljedeće izvlačenje igre "Sve ili Ništa" održat će se u subotu, 31. listopada 2026. godine.