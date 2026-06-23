Nevjerojatan dobitak na lotu, provjerite listiće: Netko je zaradio 80.000 eura zahvaljujući promašajima

U 174. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 1, 2, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18 i 20, a sreća se ovoga puta osmjehnula igraču iz Zagreba koji je osvojio dobitak 0 u iznosu od 80.000 eura.
Sretni igrač odigrao je četiri kombinacije, a upravo mu je činjenica da u jednoj od njih nije pogodio nijedan od izvučenih brojeva donijela glavnu nagradu. Za uplaćenih svega 5,20 eura osvojio je čak 80.000 eura.
Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Inovine u Sigetju u Zagrebu.
Igra Sve ili Ništa specifična je po tome što igrači mogu osvojiti glavni dobitak ne samo ako pogode svih 11 izvučenih brojeva, nego i ako ne pogode nijedan broj, odnosno ostvare takozvani dobitak 0.
Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa održat će se u srijedu, 24. lipnja 2026. godine.