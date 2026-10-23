Nevjerica u vatrogasnom svijetu: Iznenada preminuo Mate Jeličić, dugogodišnji predsjednik DVD-a Hvar

Velika tuga pogodila je vatrogasnu zajednicu Dalmacije. U petak, 23. listopada, preminuo je Mate Jeličić, dugogodišnji predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar, zamjenik predsjednika Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije i dugogodišnji član Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice.

Tužnu vijest objavila je Facebook stranica Vatrogasci – 193, navodeći da je Jeličić preminuo nedugo nakon što je napustio 16. međunarodni jesenski stručni skup vatrogasaca u Vučevici, na kojem su se okupili vatrogasci iz Hrvatske i inozemstva.

„Vijest koja je utišala cijelu Vučevicu”

U potresnoj objavi opisani su posljednji susreti s Jeličićem, s kojim su se okupljeni vatrogasci pozdravili svega nekoliko sati prije nego što je stigla vijest o njegovoj smrti.

„Prije dva sata se upoznamo, pozdravimo se, da bi nakon sat vremena došla tužna vijest koja je utišala cijelu Vučevicu”, stoji u objavi stranice Vatrogasci – 193.

Prema njihovim navodima, vijest o Jeličićevoj smrti stigla je nakon što se udaljio svega nekoliko kilometara od mjesta održavanja stručnog skupa i krenuo prema Hvaru.

Svi vatrogasci koji su se u tom trenutku nalazili u Vučevici minutom šutnje odali su počast preminulom kolegi, kojeg su u objavi opisali kao velikog čovjeka i vatrogasca.

Okolnosti i uzrok smrti zasad nisu službeno objavljeni.

Gotovo pola stoljeća posvetio vatrogastvu

Mate Jeličić bio je član DVD-a Hvar od 1978. godine, što znači da je vatrogastvu posvetio gotovo 48 godina života. Prije nego što je postao predsjednik društva, obnašao je dužnost njegova zapovjednika. O njegovu dugogodišnjem angažmanu svjedoče i raniji medijski zapisi, uključujući reportažu Dalmatinskog portala iz listopada 2023. godine.

Jeličić nije bio aktivan samo na otoku Hvaru, nego je sudjelovao i u radu županijskih i nacionalnih vatrogasnih organizacija. Kao zamjenik predsjednika Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije sudjelovao je u stručnim susretima, razmjeni iskustava i aktivnostima usmjerenima na razvoj vatrogastva.

Posebno priznanje za njegov rad stiglo je 20. prosinca 2021. godine, kada mu je na svečanosti obilježavanja 145. obljetnice Hrvatske vatrogasne zajednice u Zagrebu dodijeljena Plaketa s likom Mirka Kolarića, jedno od visokih vatrogasnih odlikovanja.

Njegov dugogodišnji rad bio je vezan uz razvoj hvarskog vatrogastva, opremanje društva i očuvanje dobrovoljne vatrogasne tradicije na otoku. Sudjelovao je i u važnim trenucima modernizacije DVD-a Hvar, među kojima je bila primopredaja nove vatrogasne autocisterne 2020. godine.

Vijest o njegovoj smrti stigla je upravo tijekom jednog od najvećih stručnih okupljanja hrvatskih vatrogasaca. Prema službenim podacima Hrvatske vatrogasne zajednice, ovogodišnji skup u Vučevici okupio je više od tisuću vatrogasaca i stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva.

Umjesto nastavka stručnog druženja, petak poslijepodne obilježila je minuta šutnje za čovjeka koji je gotovo pola stoljeća bio dio vatrogasne obitelji.