Nevjerica među susjedima: Žena (54) iz Hrvatske završila u zatvoru zbog sumnje na naručivanje ubojstva

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu provelo je dokaznu radnju ispitivanja hrvatske državljanke (1972.) te je donijelo rješenje o provođenju istrage zbog sumnje na poticanje na teško ubojstvo.

Prema navodima tužiteljstva, postoji osnovana sumnja da je okrivljenica krajem lipnja 2026. godine na području Slavonskog Broda od druge osobe zatražila da, zbog imovinske koristi, usmrti bliskog člana njezine obitelji rođenog 1969. godine. Za počinjenje kaznenog djela navodno je ponudila određeni novčani iznos.

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Sumnja se i da je osobi koju je angažirala dala upute koje bi joj trebale olakšati izvršenje kaznenog djela, kao i prikrivanje tragova nakon njegova počinjenja.

Na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu, sudac istrage odredio je okrivljenici istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te mogućeg utjecaja na svjedoke.