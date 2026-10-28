Neviđeni interes u Dalmaciji, svi žele na Cro Copa: Sva mjesta planula za manje od šest sati, organizatori zatrpani pozivima!

Dolazak Mirka Filipovića – Cro Copa u Zadar izazvao je pravu navalu! Za susret s jednim od najvećih hrvatskih boraca svih vremena vlada toliki interes da su sva raspoloživa mjesta u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar popunjena za manje od šest sati od otvaranja prijava.

Iako je dvorana već popunjena, telefoni organizatora ne miruju. Brojni građani i dalje se javljaju u nadi da će uspjeti osigurati mjesto na događaju „Licem u lice s Mirkom Filipovićem”, koji će se održati 14. studenoga.

Interes je nadmašio raspoložive kapacitete, a organizatori poručuju kako za sve koji su ostali bez mjesta još nije izgubljena svaka nada.

Sva mjesta nestala u nekoliko sati, ali postoji nova prilika

Prema informacijama organizatora, prijave su popunjene u manje od šest sati, no dio mjesta mogao bi ponovno postati dostupan.

Naime, nepotvrđene i otkazane prijave ponovno će se otvarati, pa se zainteresiranima preporučuje povremeno provjeravati stranicu putem koje su se obavljale prijave.

Osim toga, priprema se i posebno iznenađenje za sve koji nisu uspjeli osigurati mjesto. O čemu je točno riječ, organizatori zasad ne otkrivaju, ali najavljuju da će pojedinosti uskoro objaviti na društvenim mrežama.

Cro Cop ovaj put neće govoriti samo o borbama i pobjedama

Iako je svjetsku slavu stekao u borilačkim sportovima, Mirko Filipović u Zadru će imati nešto drukčiju ulogu.

Središnja tema susreta bit će „Pedagogija u sportu”, a razgovor će moderirati dr. sc. Nataša Barišić.

Kroz iskustva čovjeka koji je obilježio povijest hrvatskog i svjetskog borilačkog sporta govorit će se o disciplini, odgovornosti, ustrajnosti, samokontroli i ulozi sporta u odgoju djece i mladih.

Cro Cop je tijekom karijere postao sinonim za beskompromisnu borbu, vrhunsku fizičku pripremu i radnu disciplinu. Upravo će iskustva s njegova sportskog puta poslužiti kao polazište za razgovor o vrijednostima koje mogu pomoći mladima i izvan sportskih borilišta.

Događaj organiziraju dr. sc. Nataša Barišić i Boksački klub Ares – Diabolik, a namijenjen je sportašima, trenerima, roditeljima, djeci, mladima i svima koje zanima odgojna uloga sporta.

U Zadru ga čekaju 14. studenoga

Susret „Licem u lice s Mirkom Filipovićem” održat će se u subotu, 14. studenoga 2026. godine, s početkom u 17 sati, u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar.

Program bi trebao trajati približno dva sata, a ulaz je besplatan, uz obveznu prethodnu prijavu.

Organizatori zahvaljuju svima na iznimnom interesu i podršci te pozivaju građane da prate daljnje obavijesti o eventualno oslobođenim mjestima i najavljenom iznenađenju.

Jedno je već sada jasno: Cro Copu ne treba ni ring ni borba da bi izazvao ogroman interes publike. Njegovo ime i dalje privlači ljude, a Zadar je to upravo potvrdio.