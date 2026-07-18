Neviđene mjere uoči finala SP-a: Dolazi Donald Trump

Jedan od glavnih razloga je dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa. Bijela kuća potvrdila je da će Trump gledati utakmicu, a nakon završetka finala trebao bi zajedno s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom sudjelovati u dodjeli trofeja novom svjetskom prvaku, piše tportal.

Američke sigurnosne službe zbog toga su dodatno pojačale nadzor nad stadionom i njegovom okolicom. Osiguranje će djelovati na zemlji i iz zraka, a posebno će se nadzirati moguća pojava neovlaštenih dronova.

Područje oko stadiona pretvara se u sigurnosnu utvrdu u kojoj će sudjelovati policija, Tajna služba i druge savezne te lokalne agencije. Ministarstvo domovinske sigurnosti tijekom turnira pripremilo je sustave za otkrivanje dronova, fizičke i protuterorističke prepreke, videonadzor te posebne medicinske i evakuacijske planove.

Zatvara se dio zračnog prostora

Američka Savezna uprava za civilno zrakoplovstvo uvela je privremena ograničenja letenja iznad područja finala. Neovlaštenim dronovima strogo je zabranjeno približavanje stadionu, a posebna ograničenja vrijede i za privatne zrakoplove.

Zračna luka Teterboro, smještena nekoliko kilometara od stadiona, tijekom dijela nedjelje radit će prema posebnim pravilima. Zrakoplovi koji ondje budu polijetali morat će proći sigurnosnu provjeru, dok će oni koji dolaze morati biti prethodno pregledani u jednoj od određenih zračnih luka. Ograničenja su najavljena od 13 do 19 sati po lokalnom vremenu.

Šira privremena zabrana povezana s Trumpovim kretanjem mogla bi zahvatiti područje u krugu do približno 48 kilometara. Komercijalni promet neće biti potpuno zaustavljen, ali očekuju se preusmjeravanja i kašnjenja, dok će privatno zrakoplovstvo pretrpjeti znatno veće posljedice.

Dio tih mjera bio je predviđen za utakmice Svjetskog prvenstva neovisno o Trumpovu dolasku. FIFA-ini stadioni u Sjedinjenim Američkim Državama tijekom cijelog turnira bili su proglašeni zonama bez dronova. Međutim, prisutnost predsjednika donosi dodatni sigurnosni prsten i znatno šira ograničenja zračnog prometa.

Trump bi mogao stići helikopterom

Prema najavama iz New Yorka, Trump bi prema stadionu trebao krenuti predsjedničkim helikopterom Marine One, koji bi prije slijetanja kod Teterbora mogao preletjeti područje stadiona.

Koliko predsjednikovo kretanje može poremetiti promet vidjelo se već tijekom njegova susreta s Infantinom u Trump Toweru. Zbog sastanka su zatvorene ulice oko zgrade na Manhattanu, što je izazvalo velike gužve na Petoj aveniji.

Organizatori zato navijačima preporučuju da na stadion dođu znatno ranije. Parkirališta će se otvoriti u 10 sati, a ulazi na stadion u 11 sati po lokalnom vremenu - četiri sata prije početka utakmice. Očekuju se višestruke sigurnosne provjere i moguća zadržavanja na prilazima.

FIFA dobro pamti što se dogodilo

Posebno će zanimljivo biti nakon završetka finala. Trump je 2025. izazvao pozornost kada je nakon finala Svjetskog klupskog prvenstva ostao na pozornici tijekom proslave Chelseajevih igrača, iako se očekivalo da će nakon predaje trofeja napustiti kadar.

FIFA je ovoga puta unaprijed potvrdila njegovu ulogu u ceremoniji kako bi izbjegla improvizaciju na pozornici. Ipak, Trumpova prisutnost uz pobjedničku momčad gotovo će sigurno ponovno biti jedan od najupečatljivijih prizora završnice turnira.

Na tribinama se očekuju i brojni državnici, političari i poznate osobe, zbog čega je finale Španjolske i Argentine mnogo više od nogometne utakmice. Za sigurnosne službe bit će to golema operacija u kojoj će morati istodobno zaštititi desetke tisuća navijača, najveće nogometne zvijezde i američkog predsjednika.