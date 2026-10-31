Neviđena drama na klupi bogatog kluba: Hrvatskom treneru dali otkaz dok je utakmica još trajala

Gotovo tri mjeseca nakon što je preuzeo klupu saudijskog velikana Al-Ahlija, aktualnog prvaka Azije, hrvatski nogometni stručnjak Marino Pušić našao se pred izlaznim vratima kluba. Na gostovanju kod Al-Shababa u 12. kolu saudijskog prvenstva njegova je momčad doživjela pravi potop i izgubila s teških 6:1, što bi mogla biti i njegova posljednja utakmica na toj klupi.

Prema napisima saudijskog lista Al-Maidan, klupsko vodstvo odlučilo je rođenom Mostarcu uručiti otkaz ne čekajući posljednji zvižduk, nego već tijekom samog susreta. Presudio je potpuni raspad na travnjaku i četvrti prvenstveni poraz u sezoni, piše GOL.hr.

Saudijski medij bez zadrške je opisao stanje na terenu:

"Momčad je doživjela potpuni raspad nakon što je primila šest pogodaka, što je rezultiralo teškim porazom koji je dodatno pojačao pritisak na stručni stožer. Ovo je četvrti poraz Al-Ahlyja u ligi ove sezone. Momčad nije pružila očekivanu razinu igre, čime se nastavio niz nekonstantnih rezultata i otvorila pitanja o sposobnosti stručnog stožera da vrati momčad na pravi put."

Erupcija nezadovoljstva na tribinama

Katastrofalan rezultat izazvao je ogroman gnjev među navijačima Al-Ahlija. Pristalice kluba su tijekom utakmice otvoreno upućivale oštre kritike Pušiću te skandiranjem tražile njegov trenutačni odlazak.

Al-Maidan navodi kako uprava kluba više nema vremena za čekanje:

"Sada se sva pažnja usmjerava na sljedeći potez Al-Ahlyja – bilo da je riječ o odabiru trenera koji će preuzeti odgovornost ili o imenovanju privremenog stručnog stožera koji će voditi momčad tijekom prijelaznog razdoblja. Pred Al-Ahlyjem je važan izazov: mora što prije ponovno pronaći ravnotežu. S obzirom na to da momčad očekuju obveze kako na domaćoj tako i na kontinentalnoj sceni, uprava mora hitno djelovati – riješiti pitanje stručnog vodstva, smiriti nezadovoljstvo javnosti te usmjeriti momčad na pravi put prije ulaska u zahtjevniji dio sezone."

Od niza pobjeda do iznenadnog kraha

Sezona za Al-Ahli nije počela bajno jer su u prvih šest ligaških kola upisali po tri pobjede i tri poraza. Nakon toga činilo se da su se stvari stabilizirale: uslijedile su dvije pobjede i remi u azijskoj Ligi prvaka, kao i serija od četiri prvenstvena slavlja, uz jedini poraz od Mamelodi Sundownsa u Interkontinentalnom kupu, piše GOL.hr.

Ipak, debakl protiv Al-Shababa sve je bacio u vodu. Pušić je na klupu Al-Ahlija stigao kao nasljednik njemačkog trenera Matthiasa Jaisslea, koji je otišao u engleski Newcastle. U dosadašnjoj samostalnoj karijeri vodio je Al-Jaziru u Emiratima, ukrajinski Šahtar Donjeck s kojim je osvojio naslov prvaka te nizozemski Twente koji je uveo u najviši rang natjecanja. Uz to, kao pomoćnik Arnea Slota, s Feyenoordom se okitio naslovom prvaka Nizozemske.