Neverin pogodio područje od Trogira do Solina: Pljuskovi i jak vjetar zahvatili obalu

DHMZ je tijekom dana podigao MeteoAlarm upozorenje na crveni, najviši stupanj upozorenja za obalni dio Dalmacije i to zbog izglednom snažnog grmljavinskog nevremena. Kako smo ranije izvijestili, ESTOFEX je za srednji i južni Jadran izdao treći, najviši stupanj upozorenja na nevrijeme koje uključuje povećanu mogućnost značajne tuče, orkanskih udara vjetrova, obilnih oborina, ali i pojave pijavica.

U popodnevnim satima novi olujni sustav se razvio s istočne strane Jadrana, oko Ancone, te se uputio prema otvorenom moru srednjeg Jadrana. U vrijeme pisanja ovog teksta, oko 18 sati, superćelijski oblak zahvaća područje od Visa do talijanskog poluotoka Gargana, što znači da nevrijeme prolazi nenaseljenim područjem.

Neverin je zahvatio područje od Trogira do Solina. Marina Frapa jaka kiša i vjetar po tramuntani do 25 čvorova. Čiovo, jaka kiša uz tramontanu do 20 čvorova.