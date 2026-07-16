Nevenka oslobođena optužbe za utaju 4,7 milijuna kuna! Kerumova jahta postala 'teretni brod' za intervencije u dućanima na otocima...

Evo ga, potrajalo je tričavih 20-ak godina, no na kraju je pravda pobijedila: Nevenka Bečić (68) i tvrtka Kerum d.o.o. u stečaju pred Općinskim sudom u Splitu oslobođeni su optužbe za utaju poreza od 4,7 milijuna nekadašnjih kuna!

Riječ je o slučaju koji se istraživao godinama prije nego li je 2018. godine podignuta optužnica po kojoj se nakon manje dorade i krenulo u postupak 2021. godine, a odnosi se na privatno korištenje jahte ‘Joke’, kupljene novcem firme Kerum…

Prema optužnici, Nevenka Bečić – sestra bivšeg poduzetnika i bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma – je od 1. travnja 2004. do 31. prosinca 2006. godine ‘kao direktor trgovačkog društva Kerum d.o.o. Split kroz poslovne knjige društva i podnesene porezne prijave neistinito prikazala poslovne događaje vezane za kupnju i korištenje plovila registriranog kao motorni brod Joke’… Ukratko, da su kupili jahtu na firmu, a koristili je u privatne svrhe.

Suđenje trajalo dvije godine

Suđenje je potrajalo dvije pune godine, nakon što se na predmetu izmijenilo nekoliko sudaca. A najdulje se spis zadržao kod vještaka financijsko-knjigovodstvene struke te je upravo iskaz dva vještaka – sud je odvojeno naložio dvojici stručnjaka da analiziraju događaje – bio presudan kod donošenja oslobađajuće presude.

Konstatirali su da kupnja broda kao takva nije isplativ posao za firmu, no da velike tvrtke (a Kerum d.o.o. je u to vrijeme svakako spadao u značajnija poduzeća na ovom području) koriste takva plovila za ‘brendiranje firme’, donosi im ‘goodwill’, tvrtka diže percepciju vrijednosti takvim investicijama…

- Suština ove optužbe i samim tim dokazane odgovornosti okrivljene, jest je li sporno plovilo nabavljeno i korišteno u gospodarske svrhe ili je u pitanju privatna nabava, knjižena na firmu kako bi se iskoristio odbitak pretporeza i vezani troškovi plovila? Smatramo kako nije u pitanju bila gospodarska nabava kao ni korištenje. Stvarna upotreba jahte, ključna je rekonstrukcija kretanja prema podacima nabavljenim od Lučke uprave, putnim nalozima i drugom dokumentacijom. Firma se pokrila s nekoliko iskazanim najmova, a vidjet će se da su to najmovi s povezanim osobama Željko Kerum i Neva d.o.o. što je klasika kod ovakvih slučajeva. - kazala je zastupnica optužbe, smatrajući dakle da su Kerum i obitelj jahtu uglavnom koristili u privatne svrhe.

Posebno je bila zanimljiva obrana Nevenke Bečić, bivše predsjednice splitskog Gradskog vijeća i svojedobno alfe&omege Kerum d.o.o., ultimativne šefice kojoj su ‘na klanjanje’ dolazili dobavljači, trgovci, proizvođači, tko sve ne, uglavnom uzalud pokušavajući izvući kakav povoljniji položaj.

- Teretni brod ‘Joke’ nabavljen je u poduzetničke svrhe za obavljanje registrirane djelatnosti društva Kerum u cilju povećanja ekonomske koristi i prihoda. - odlučna je bila Nevenka da nije utajila porez, već je ‘teretni brod Joke’ korišten kako bi se ‘otklonili kvarovi zamjene na PC kasama i klimama te povećala realizacija u maloprodajnim objektima u Visu, Korčuli, Hvaru, Novalji, Pagu…’

Presuda taman na vrijeme

Dakle, sve je čisto, teretni brod ‘Joke’ je praktički bio brod za rasute terete, prevozio je namirnice do dućana na otocima i meštre koji su popravljali kvarove. Što nije baš lako povjerovati kad se vidi ‘Joke’, luksuzna jahta, akvizicija kojom se posebno hvalio sam gazda Kerum tih mjeseci, između ostalog i na sajmovima nautike.

No dobro, pitanje je u ovom slučaju bilo snage dokaza, a očigledno tužiteljstvo nije uspjelo uvjeriti sud ni podastrijeti dovoljno dokaza da se jahta koristila isključivo u privatne svrhe, odnosno nedovoljno u poslovne svrhe.

Usput, možda ste se zapitali dragi čitatelji, vi s nešto više iskustva u pravnim i sudskim stvarima, bliži li se zastara u ovom predmetu? Jer ipak je prošlo i više od dva desetljeća od perioda kada je navodno počinjeno kazneno djelo o kojem je riječ, utaje poreza. Presuda je stigla taman na vrijeme, zastara bi nastupila koncem ove godine, a ovako je zastarni rok produljen na još dvije godine. Što nam se ipak čini, znajući brzinu u našem pravosuđu, kao prekratki interval da ovaj predmet dobije svoj pravomoćni završetak...