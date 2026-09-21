Neuroznanstvenica upozorava: Ovo je najgore vrijeme za popodnevno spavanje

Popodnevno drijemanje mnogima je omiljen način za nadoknađivanje manjka sna, vraćanje energije i poboljšanje koncentracije. No nije svejedno kada ćete tijekom dana odlučiti sklopiti oči.

Neuroznanstvenica i stručnjakinja za san Chelsie Rohrsheib za Eating Well objasnila je da bi spavanje nakon 16 sati trebalo izbjegavati jer može poremetiti prirodni ritam tijela i negativno utjecati na noćni san.

Kratki dnevni odmor može poboljšati raspoloženje i koncentraciju, posebno nakon noći tijekom koje nismo dovoljno spavali. Problem nastaje kada drijemamo prekasno.

Zašto je spavanje nakon 16 sati problem?

Rohrsheib objašnjava da tijekom vremena koje provedemo budni postupno raste potreba organizma za snom. Što smo dulje budni, to je veći pritisak za spavanje koji nam navečer pomaže zaspati.

Kasno poslijepodnevno drijemanje smanjuje taj pritisak neposredno prije večeri. Posljedica može biti teže uspavljivanje, ali i isprekidan ili plići san tijekom noći.

Upravo zato stručnjakinja razdoblje nakon 16 sati smatra najlošijim vremenom za drijemanje, čak i kada tada osjetimo izražen pad energije.

Kada je najbolje odrijemati?

Ako bez popodnevnog odmora ipak ne možete, preporuka je da on bude kratak. Optimalno trajanje je između 20 i 30 minuta, čime se smanjuje mogućnost ulaska u dublje faze sna i osjećaja ošamućenosti nakon buđenja.

Najboljim razdobljem za drijemanje smatra se vrijeme između 12 i 14 sati.

Vrijedi pratiti i vlastiti noćni san. Ako nakon dnevnog odmora navečer teško zaspite, često se budite ili spavate neuobičajeno lagano, moguće je da vam drijemanje remeti ritam.

Ako se, pak, potreba za spavanjem tijekom dana javlja svakodnevno ili ste kronično umorni unatoč dovoljnom broju sati noćnog sna, vrijedi razgovarati s liječnikom kako bi se utvrdilo postoji li problem s kvalitetom sna ili neki drugi zdravstveni razlog.