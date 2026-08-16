Netko se u Dalmaciji probudio bogatiji za gotovo 160.000 eura

Jednom igraču iz Bibinja večerašnje izvlačenje Lota 7 donijelo je gotovo 160 tisuća eura.

U 65. kolu igre Loto 7 izvučeni su brojevi 7, 10, 13, 18, 25, 30, 35 te dopunski broj 21. Dobitna kombinacija 6+1 jednom je igraču donijela čak 159.782,07 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske pošte na Trgu Franje Tuđmana 5 u Bibinjama. Sretni dobitnik odigrao je osam kombinacija te dodatnu igru Joker, a za listić je izdvojio ukupno devet eura.

Dva velika dobitka iste večeri

To nije bio jedini veliki dobitak večeri. U igri Loto 7 osvojen je i dobitak Druga šansa vrijedan 100 tisuća eura.

Dobitnik je svoj listić uplatio putem interneta još u 61. kolu, 1. kolovoza, kada je za jednu kombinaciju Lota 7 izdvojio samo jedan euro.

Dolaskom u studio HRT-a i vrtnjom Kola s dobitcima iskoristio je Drugu šansu te svoj dobitak povećao na 100.000 eura.

Sljedeće izvlačenje Lota 7 održat će se u srijedu, a jamčeni glavni dobitak iznosi dva milijuna eura.