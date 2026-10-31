NETKO JE ZNAO REZULTATE? Dvanaest računa pogodilo poredak Zlatne lopte, zaradili gotovo 200.000 dolara

France Football, organizator Zlatne lopte, pokrenuo je istragu zbog sumnjivih oklada na kriptoplatformi Polymarket. Skupina od 12 računa pogodila je točan redoslijed prvih pet nogometaša u ovogodišnjem izboru, a na uloženih više od 264.000 dolara zaradila je gotovo 200.000 dolara.

Posebno je zanimljivo što su računi, prema istraživanju francuskog medija Upside, otvoreni u razdoblju od 1. do 20. listopada te su pokazivali vrlo slične obrasce ponašanja. Zbog toga se pojavila sumnja da iza njih stoji ista osoba ili organizirana skupina koja je možda raspolagala povjerljivim informacijama prije službene objave rezultata, piše Index.

Pogođen točan redoslijed prvih pet

Ovogodišnju Zlatnu loptu osvojio je Harry Kane, ispred Kyliana Mbappea, Laminea Yamala, Rodrija i Lionela Messija. Upravo takav redoslijed predvidjeli su sporni računi na Polymarketu. Nije riječ samo o pogađanju pobjednika.

Uplate su bile usmjerene i na konkretne plasmane pojedinih nogometaša, a svih pet prognoza pokazalo se točnima. Prema podacima koje je objavio Upside, na različite ishode povezane s izborom ukupno je uplaćeno više od 264.000 dolara. Dobit je iznosila gotovo 200.000 dolara, odnosno oko 149.000 funti.

Dvanaest računa ponašalo se gotovo identično

Istraživanje je otkrilo da je 12 računa otvoreno tijekom listopada. Sedam ih nije sudjelovalo ni na jednom drugom tržištu klađenja, dok je šest računa prvu okladu postavilo samo 15 minuta nakon otvaranja.

Takav obrazac izazvao je dodatne sumnje. Istraživači smatraju da bi računi mogli biti povezani, iako zasad nije dokazano da iza svih stoji ista osoba. Jedan od računa prvo je uplatio na Kaneovu pobjedu, a zatim prodao dio pozicije nakon što je vrijednost oklade porasla. Novac je potom preusmjeren na klađenje na konkretne plasmane, uključujući Yamalovo treće mjesto.

Jedan račun pogodio je svih pet pozicija

Posebno se ističe jedan račun koji je jedini među 12 identificiranih računa odigrao svih pet plasmana točnim redoslijedom. Na Kanea kao pobjednika uplatio je još 1. listopada, dok je ostale pozicije dodavao tijekom sljedećih tjedana. Ukupno je na tih pet prognoza uložio oko 14.000 dolara. Istraživači su pratili i kretanje novca povezanog s računima, piše Index.

Dio transakcija povezan je s drugim računima, a trag jedne uplate doveo je do francuske financijske platforme Deblock. Prema navodima Upsidea, ta je platforma, nakon što su joj dostavljeni podaci o transakcijama, uspjela identificirati osobu povezanu s jednim od računa. Njezin identitet zasad nije objavljen.

France Football pokrenuo istragu

Upside je rezultate svojeg istraživanja dostavio magazinu France Football, organizatoru Zlatne lopte. Organizatori su potvrdili da su pokrenuli istragu, a o slučaju bi trebala biti obaviještena i francuska policija. Glavno je pitanje jesu li pojedini kladioničari imali pristup povjerljivim informacijama o konačnom poretku prije svečanosti.

France Football ranije je tvrdio da pobjednika prije dodjele zna samo vrlo mali broj ljudi. Upravo zato nevjerojatna preciznost oklada izaziva dodatnu pozornost. Zasad nema dokaza da je došlo do curenja informacija niti je utvrđeno tko stoji iza spornih računa.

Ipak, činjenica da je skupina računa uložila velik novac na vrlo specifičan scenarij, a potom pogodila svih pet mjesta, otvorila je ozbiljna pitanja o sigurnosti i povjerljivosti glasovanja za jednu od najvažnijih individualnih nogometnih nagrada.