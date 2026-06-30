Netko je uplatio 3,90 eura i osvojio 80.000 eura

Sreća se nasmiješila igraču iz Đakova koji je u 181. kolu igre Sve ili Ništa Hrvatske lutrije osvojio veliki dobitak u iznosu od 80.000 eura. U izvlačenju su izvučeni brojevi 2, 3, 4, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 i 21, a upravo su oni igraču donijeli dobitak SVE (11).

Za 3,90 eura do velikog dobitka

Sretni igrač odigrao je tri kombinacije te pogodio sve izvučene brojeve. Za uplatu od samo 3,90 eura osvojio je 80.000 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Starčevićevoj 4 B u Đakovu.

Novo izvlačenje već u srijedu

Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa održat će se u srijedu, 1. srpnja 2026. godine.