Netko je u Splitu razbio retrovizor i otišao, a onda se pojavio misteriozni papirić: "Da sam slobodna, javila bi mu se"

Jedna kratka poruka ostavljena na automobilu u Splitu pokrenula je popriličnu raspravu na društvenim mrežama. Fotografija ceduljice objavljena je na stranici "Prometne zgode i nezgode", a priča je zanimljiva jer poruku nije ostavio vozač koji je navodno napravio štetu, već osoba koja je, čini se, vidjela što se dogodilo.

Na papiriću ostavljenom vlasniku oštećenog automobila zapisana je registracijska oznaka, ali i opis vozila koje mu je navodno oštetilo retrovizor.

"Sivi Ford vam je u prolazu razbio retrovizor, sretno! U pekari su mi dali papir i kemijsku", stoji u poruci.

Fotografija je ubrzo izazvala niz reakcija. Dok su jedni pohvalili osobu koja se potrudila ostaviti podatke vlasniku automobila, drugi su imali sasvim drukčiji pogled na cijelu situaciju.

"Takav smrad u stanju je udariti i dijete i pobjeći", napisao je jedan komentator.

Drugi je kratko poručio: "Druker", dok je netko dodao: "Pa, bogati, samo vratiš nazad retrovizor."

Rasprava je potaknula i druge korisnike da podijele vlastita iskustva sa sličnim situacijama na parkiralištima.

"Ja nisam sigurna jesam li okrznula auto čovjeku pa sam mu ostavila ceduljicu i otišla na posao. S posla zvala policiju i žena mi se smijala", napisala je jedna korisnica.

Posebno zanimljivu situaciju opisala je druga komentatorica, koja je svojedobno na automobilu pronašla poruku nepoznatog vozača.

"Jednom sam zatekla porukicu 'zakačio sam vam retrovizor' i ostavio broj telefona, ali je već ranije bio zakačen, tako da, eto, bilo mi je tako simpatično i toplo oko srca. Da sam slobodna, možda bih mu se i javila", našalila se.