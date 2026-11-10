Netko je u Hrvatskoj postao bogatiji za 80.000 eura! Uložio je tek 5,20 eura

U 314. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 2, 3, 4, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 20, 21 koji su igraču iz Zaboka donijeli dobitak SVE (11) u iznosu od 80.000,00 eura.

Igrač je odigrao dvije kombinacije i 2 kola pretplate, pogodio je sve izvučene brojeve te je za uplaćenih 5,20 eura dobio 80.000,00 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu: HRVATSKA LUTRIJA, ZIVTOV TRG 2, 49210 ZABOK

Slijedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u srijedu 11.11.2026.