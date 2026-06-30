Close Menu

Netko je u Hrvatskoj dobio 415.489,00 eura na Eurojackpotu

Netko je riješio financijske probleme

U 52. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 12, 19, 34, 44, 50 - 3, 8, koji su igraču iz Ogulina donijeli dobitak u iznosu od čak 415.489,00 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu HRVATSKA LUTRIJA, VLADIMIRA NAZORA 15, OGULIN.

Na listiću su odigrane 3 kombinacije igre Eurojackpot bez dodatne igre Joker. Ukupan iznos uplate je 6,00 eura. 

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 03.07.2026., a glavni dobitak iznosi 17.000.000,00€.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0