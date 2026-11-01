Netko je u Hrvatskoj bogatiji za više od 255 tisuća eura! Evo gdje je uplaćen dobitni listić

U večerašnjem izvlačenju 88. kola igre Loto 6 izvučeni su brojevi 8, 14, 17, 22, 39 i 44, uz dopunski broj 42. Upravo je ta kombinacija jednom sretnom igraču donijela glavni dobitak od 255.242,84 eura.

Uložio samo 4,50 eura i osvojio pravo bogatstvo

Kako je izvijestila Hrvatska lutrija, dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije na adresi Korzo 27 u Rijeci. Sretni dobitnik odigrao je listić s deset kombinacija te dvije dodatne igre Joker. Za sve je izdvojio svega 4,50 eura, a večerašnje izvlačenje donijelo mu je dobitak koji premašuje četvrt milijuna eura.

Nova prilika već u četvrtak

Za sve one koji se nadaju sličnoj sreći, nova prilika stiže već u četvrtak, 5. studenoga 2026. godine, kada je na rasporedu sljedeće izvlačenje igre Loto 6. Prema najavi Hrvatske lutrije, jamčeni glavni dobitak iznosit će 150.000 eura.