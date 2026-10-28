Netko je u Bilicama 34-godišnjaku ukrao novac, policija ga traži

Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je u trgovini u Bilicama otuđio novac 34-godišnjaku.

Prema izvješću policije, tijekom proteklog dana na šibenskom području zabilježena je jedna krađa.

Naime, 27. listopada u trgovini u Bilicama nepoznati je počinitelj 34-godišnjaku otuđio novac.

Protiv nepoznatog počinitelja bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, dok policija nastavlja provoditi izvide kako bi utvrdila njegov identitet i pronašla ga.