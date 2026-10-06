Netko je napravio splitski GTA: Možete biti redar na Žnjanu, popravljati krov Poljuda i graditi ilegalne vile na Marjanu

Ako danas na Dalmaciji Danas bude nešto manje tekstova nego inače, imamo opravdanje. Netko je napravio igricu u kojoj se vozite Splitom, rupe vam skidaju felge, na Marjanu sadite borove, na Mejama gradite „plastenike“, a kad vam svega bude dosta, možete popiti kavu. Zove se POMALO – Vožnja kroz Split, igra se izravno u internetskom pregledniku i jutros nam je ozbiljno ugrozila produktivnost u redakciji.

Koncept je jednostavan: treba napraviti krug kroz 21 splitski kvart, od Rive do Matejuške. Međutim, ovo nije turistička razglednica Splita. Autori su u igru utrpali dovoljno splitskih apsurda da vrlo brzo postane jasno kako je vožnja gradom zapravo samo okvir za sprdnju sa svakodnevnim životom u Splitu. Na Rivi se krećete pješice među turistima i konobarima, po Marjanu sjedate na bicikl, a ostatak grada prolazite automobilom.

Igra je jednostavna i ne traži nikakvo posebno gejmersko znanje, što je vjerojatno jedan od razloga zbog kojih je tako lako zaglaviti u njoj. Krenete samo provjeriti o čemu je riječ, a onda se uhvatite kako pokušavate napraviti još jedan krug, sačuvati felge ili otkriti što su autori sakrili u sljedećem dijelu grada. Gotovo svaki poznatiji splitski motiv iskorišten je za neku lokalnu šalu.

Rupe, taksisti i mikseri skidaju felge

Automobil na početku ima četiri felge, no zadržati ih nije baš jednostavno. Rupe, taksisti, karete i mikseri predstavljaju prepreke na putu i mogu vas koštati felge. Igra vam to objašnjava vrlo jednostavnim pravilom: „Rupa, taksi, karet minus felga.“

Ni gorivo nije beskonačno. Morate ga točiti, a novac za nastavak vožnje zarađujete obavljajući zadatke po gradu.

Želite gorivo? Pravac Žnjan na posao

Tako možete voziti karetu kroz Dioklecijanovu palaču, raditi kao redar na Žnjanu ili popravljati krov Poljuda. U jednom trenutku pokušavate izbjeći rupu, a nekoliko minuta poslije tražite način kako zaraditi dovoljno da biste nastavili voziti. Prilično vjerna simulacija života, rekli bi neki.

Upravo su ti sitni detalji najbolji dio igre. Netko tko Split ne poznaje vjerojatno će vidjeti simpatičnu igricu vožnje, ali Splićanima je jasno na što se cilja. Od stanja cesta i prometa do vječnih gradskih tema, gotovo svaka lokacija nosi neku malu internu šalu.

Na Marjanu sadite borove

Jedan od zabavnijih dijelova čeka na Marjanu. Tamo automobil mijenjate za bicikl, a igra vam omogućuje i sadnju borova. Usred cijele satire splitskog prometa i života u gradu tako nakratko postajete virtualni pošumljivač Marjana.

Na Mejama gradite "plastenik“, a onda se dogodi čudo - vila s pogledom na more

Još urnebesniji zadatak čeka na Mejama. Ondje se grade „plastenici“. Pravilo je jednostavno: graditi treba dok vas gledaju novinar i inspektor. Čim prestanu gledati, „plastenik“ se pretvara u vilu s pogledom.

Suptilnost očito nije bila cilj autora, ali upravo zato stvar funkcionira. Igra se na tom mjestu vrlo otvoreno sprda s ilegalnom gradnjom na atraktivnim splitskim lokacijama, a cijeli vic stane u nekoliko sekundi: dok nadležni i javnost gledaju, plastenik; kad okrenu glavu, vila.

Kad vam svega bude dosta – POMALO

Posebno mjesto u igri ima opcija po kojoj je i dobila ime. Kad vam promet, zadaci i čuvanje felgi postanu naporni, možete uključiti POMALO. Tada se pije kava, automobil nastavlja polako, a promet ispred vas se razilazi. Teško je zamisliti splitskiju posebnu moć.

POMALO, naravno, nije pravi GTA, ali usporedba se sama nameće. Umjesto Los Santosa imate Split, umjesto kriminalnih bandi rupe i taksiste, a umjesto velikih pljački možete saditi borove na Marjanu, raditi kao redar na Žnjanu i čekati da novinar i inspektor skrenu pogled kako bi vam „plastenik“ na Mejama postao vila.

„Krpam cestu...“

Autori su mislili i na učitavanje igre. Umjesto uobičajenog „loading“ ili „pričekajte“, na ekranu se pojavljuje poruka „Krpam cestu…“. Upravo je ta količina lokalnih detalja ono zbog čega POMALO nije samo još jedna jednostavna internetska igrica, nego vrlo dobra zezancija na račun grada koju će najbolje razumjeti oni koji u Splitu žive.

Uglavnom, ako nas danas trebate, tu smo negdje. Pokušavamo sačuvati četiri felge i provjeravamo koliko vila možemo izgraditi prije ručka.

IGRICA JE OVDJE