Nepropisno odbačen otpad u prirodi nije samo problem onečišćenja okoliša, nego i financijsko opterećenje za lokalne zajednice koje moraju organizirati njegovo uklanjanje. Jedan takav zahvat priprema se na području Drniša, gdje je gradska uprava pokrenula postupak nabave radova na čišćenju zemljišta na području katastarske općine Kaočine. Procijenjena vrijednost posla iznosi 30.000 eura bez PDV-a, odnosno 37.500 eura s PDV-om. Iz dokumentacije je vidljivo da se zahvat odnosi na četiri konkretne katastarske čestice.

Dokumentacija otkriva gdje se planira čišćenje

Grad Drniš u postupku nabave navodi katastarske čestice 37/1, 674, 678/1 i 1663/1, sve na području katastarske općine Kaočine. Predmet nabave obuhvaća uklanjanje i odgovarajuće zbrinjavanje otpada koji je završio u okolišu. Iz dostupnog sažetka nije vidljivo o kojim je količinama i vrstama otpada riječ, kao ni koliko se dugo ondje nalazi. Zasad također nije poznato jesu li identificirane osobe odgovorne za njegovo odlaganje.

Za izvršenje ugovora samo 15 dana

Zainteresirani izvođači ponude mogu dostaviti do 2. prosinca u 11 sati, a kriterij odabira ponude bit će cijena. Dokumentacijom je predviđeno trajanje ugovora od 15 dana, što upućuje na plan razmjerno brzog uklanjanja otpada nakon početka izvršenja. Konačni trošak čišćenja bit će poznat nakon odabira izvođača i ugovaranja radova. Posebno je važno da se prikupljeni otpad nakon uklanjanja zbrine na odgovarajući način, kako se ekološki problem ne bi samo premjestio na drugu lokaciju.

Kako spriječiti da se otpad ponovno pojavi?

Kaočine se nalaze u dijelu Dalmatinske zagore prepoznatljivom po krškom krajoliku i vrijednoj prirodnoj baštini šireg područja Krke. Neodgovorno odlaganje otpada u takvom okolišu narušava izgled krajolika, a ovisno o vrsti odbačenog materijala može predstavljati i rizik za tlo i vode. Uklanjanje postojećeg otpada tek je prvi korak u rješavanju problema. Dugoročno je jednako važno spriječiti ponovno stvaranje nelegalnih odlagališta i utvrditi odgovornost onih koji prirodu koriste kao mjesto za odbacivanje otpada.