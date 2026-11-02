Netko je na Sve svete platio katoličku misu zbog izbora u Srbiji, objava je hit. O čemu se radi?

Ovih dana svi pričaju o izborima u Srbiji, a raspored misa jedne male župe postao je apsolutni hit na Facebooku.

Na društvenim mrežama pozornost je privukao raspored svetih misa Župe Presvetog Srca Isusova u Tavankutu, objavljen za razdoblje od 1. do 8. studenoga 2026. godine. Među uobičajenim misnim nakanama, poput blagoslova obitelji, molitve za narod i pokojne župljane, našla se i jedna koja se prilično razlikuje od ostalih.

Naime, za nedjelju, 1. studenoga, kada Katolička crkva slavi svetkovinu Svih svetih, u 10.30 sati bila je predviđena misa s nakanom koja glasi: "Zahvala za miran i demokratski izborni proces u Republici Srbiji."

Zahvala za parlamentarne izbore

Neobična misna nakana dolazi u politički zanimljivom trenutku za Srbiju, nakon parlamentarnih izbora održanih 25. listopada, samo tjedan dana prije svetkovine Svih svetih.

Posebnu pozornost privlači sama formulacija nakane. Naime, ne radi se o molitvi za mirne i demokratske izbore, nego o zahvali za izborni proces koji je već održan i u kojem su studenti pobijedili režim Aleksandra Vučića.

U Katoličkoj crkvi inače je uobičajeno da vjernici zatraže služenje mise na određenu nakanu. One se najčešće odnose na pokojne, zdravlje, obitelj ili osobne životne okolnosti, no mogu obuhvaćati i šira društvena pitanja.

Objava je postala hit na drutšvenim mrežama, pa su raspored misa lajkale stotine ljudi. Stigle su i brojne pohvale i mnoštvo pozitivnih komentara

Tko su Hrvati iz Tavankuta?

Nije poznata nacionalnost osobe koja je misu naručila. No ova zanimljiva priča dolazi iz mjesta koje ima posebno značenje za hrvatsku zajednicu u Srbiji. Tavankut, smješten u Bačkoj, nedaleko od Subotice i mađarske granice, jedno je od prepoznatljivih središta bunjevačkih Hrvata.

Riječ je o zajednici čiji korijeni sežu stoljećima unatrag, a njezina je povijest snažno povezana s prostorima današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine, osobito zapadne Hercegovine i Dalmacije.

Prema podacima Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, bunjevački Hrvati u većem su broju naseljavali Bačku tijekom 17. stoljeća, a jedan od najvećih migracijskih valova dogodio se 1687. godine. Doseljavanje je bilo povezano s ratovima protiv Osmanlija, a važnu ulogu u očuvanju katoličke vjere i zajedničkog identiteta imali su franjevci.

Bunjevački Hrvati sačuvali su svoj prepoznatljivi ikavski govor, običaje, tradicijsku kulturu i snažnu povezanost s Katoličkom crkvom.

Stoljećima čuvaju hrvatski identitet

Tavankut je danas poznat po očuvanju bunjevačke tradicije, narodnih nošnji, običaja i posebice umjetnosti izrade slika i ukrasa od slame, koja je postala jedan od simbola tamošnje hrvatske zajednice.

Pitanje bunjevačkog identiteta u Srbiji ima i političku dimenziju. Dok se dio Bunjevaca nacionalno izjašnjava Hrvatima, drugi se izjašnjavaju kao zasebna nacionalna zajednica. Upravo je odnos tih identiteta već desetljećima predmet društvenih i političkih rasprava.

Za hrvatsku zajednicu u Bačkoj katoličke župe nisu samo mjesta vjerskog okupljanja, nego su kroz povijest bile i važna uporišta očuvanja jezika, kulture i tradicije.

Upravo iz jedne takve župe sada je stigla misna nakana koja je privukla pozornost daleko izvan Tavankuta. Tko je zahvalio za demokratske izbore u Srbiji, ostaje nepoznato, ali formulacija te zahvale svakako je jedna od neobičnijih stavki u ovotjednom rasporedu misa.