Netko je cijelom selu isključio struju zbog koncerta Miroslava Ilića?!

U subotu između 22 i 23 sata u Svibovcu Podravskom sjeverno od Varaždina nepoznati je počinitelj oštetio metalni ormarić na dalekovodnom stupu. Potom je podizanjem metalne ručke uzemljio električni vod pod naponom.

Uslijed toga, došlo je do prekida opskrbe električnom energijom na području Svibovca Podravskog i dijela naselja Vinica. Visina materijalne štete utvrdit će se naknadno. Policijski službenici kažu kako intenzivno tragaju za počiniteljem, piše Danica.

Čitatelj iz Svibovca Podravskog javio se u ponedjeljak poslijepodne s tvrdnjom kako je to sigurno zbog koncerta Miroslava Ilića koji se te noći održavao u selu.

Na manifestaciji Dani svetog Benedikta – Dani Svibovca Podravskog na sportskim terenima NK Podravca u subotu je nastupio i poznati narodnjak Miroslav Ilić.

“Dosta mještana bilo je srdito zbog tog koncerta i kladim se da je to pravi razlog diverzije”, tvrdi sugovornik Danice iz tog naselja.

No, koncert je na koncu ipak održan bez “tehničkih smetnji” jer je struja isključena malo poslije. Možda i ta činjenica policiji pomogne u rasvjetljavanju neobičnog slučaja. U svakom slučaju, netko je morao dobro znati što mora učiniti u ormariću na stupu dalekovoda.