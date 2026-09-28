Nesvakidašnje jutro na splitskoj Rivi: Službeni psi ukrali pažnju, jedna djevojčica kući otišla s biciklom

Dječji smijeh, navijanje i znatiželjni pogledi obilježili su današnje jutro na splitskoj Rivi, gdje su policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske organizirali druženje s građanima povodom Dana policije i blagdana svetog Mihovila. Velik broj mališana iz vrtića i osnovnih škola dobio je priliku razgledati policijsku opremu i vozila te upoznati različite poslove koje policajci svakodnevno obavljaju.

Na Rivu su stigli u pratnji odgajatelja i nastavnika, a prezentacije su za njih pripremili djelatnici policijskih postaja, prevencije, prometne policije, Jedinice specijalne i interventne policije te Službe za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću.

Službeni psi i dron oduševili mališane

Posebne zvijezde druženja bili su službeni psi, čije su vještine privukle veliku pozornost djece. Uz razgledavanje opreme i razgovore s policajcima, mališani su se rado fotografirali s četveronožnim pomagačima policije. Veliko zanimanje izazvala je i demonstracija rada s dronom koju je pripremio djelatnik Jedinice specijalne i interventne policije. Kada je dron djeci izmaknuo iz vida, uslijedili su glasni povici i navijanje, a njegov povratak iznad Rive dodatno je razveselio okupljene.

Dio programa bilo je i natjecanje u spretnosti vožnje biciklom koje je organizirao Autoklub Split. Najbolja natjecateljica osvojila je bicikl, koji je kao nagradu odnijela kući u pratnji djeda.

Iz policije su zahvalili Autoklubu Split na potpori i osiguranom poklonu.

Nakratko postali dio kriminalističkog tima

Pozornost građana i djece privukli su i djelatnici očevida i kriminalističke tehnike. Mališanima su približili načine prikupljanja dokaza, a svako dijete koje je to željelo moglo je za uspomenu dobiti otisak prsta. Tako su najmlađi nakratko postali dio kriminalističkog tima, dok je fotografiranje na službenom motociklu bilo još jedna od omiljenih aktivnosti.

Prezentaciju su sa zanimanjem pratili i građani te turisti, od kojih su neki policajcima prišli kako bi im čestitali Dan policije. Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske zahvalili su svima koji su sunčano jutro proveli s njima na Rivi i pridružili se obilježavanju.