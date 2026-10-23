Nesvakidašnja scena u Makarskoj: Gradonačelnik uzeo trubu i zasvirao pred Milanovićem i brojnim uzvanicima

U Apfel Areni u Makarskoj u tijeku je svečana sjednica Gradskog vijeća povodom Dana grada, kojoj nazoče predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, brojni visoki uzvanici te predstavnici hrvatskih i inozemnih gradova. Svečanost je već obilježio nesvakidašnji glazbeni trenutak. Naime, makarski gradonačelnik Zoran Paunović svoj je prigodni govor završio na poseban način – zasvirao je trubu uz klavirsku pratnju Petre Šošić.

Predsjednika Republike Zorana Milanovića pri dolasku su dočekali gradonačelnik Zoran Paunović i gradska delegacija, a prilikom ulaska u dvoranu okupljeni su ga pozdravili velikim pljeskom.

Svečanoj sjednici nazoče i ministrica Marija Vučković, zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić, brojni gradonačelnici i načelnici iz hrvatskih gradova i općina, kao i delegacije gradova prijatelja iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine te Italije.

Umjesto završnih riječi – zvuk trube

Jedan od najupečatljivijih trenutaka dosadašnjeg dijela svečanosti dogodio se tijekom obraćanja makarskog gradonačelnika Zorana Paunovića. Nakon što je okupljenim građanima i uzvanicima uputio prigodne i tople riječi, Paunović je nakratko prekinuo govor i priredio glazbeno iznenađenje. Uzeo je trubu te, uz klavirsku pratnju Petre Šošić, profesorice u Gradskoj glazbi Makarska, izveo skladbu "Orientale" francuskog skladatelja Josepha Édouarda Barata.

Glazbenom izvedbom gradonačelnik je zaključio svoje svečano obraćanje, dajući tradicionalnom protokolarnom događaju osobnu i drukčiju notu.

Paunović se vratio svojim glazbenim korijenima

Ovaj nastup ima i posebnu simboliku. Naime, Zoran Paunović nije nepoznato ime u makarskim glazbenim krugovima. I sam je svojedobno bio član Gradske glazbe Makarska, u kojoj je svirao upravo trubu. Njegov nastup na svečanoj sjednici tako je bio i svojevrsni povratak glazbenim korijenima, ali i podsjetnik na dugu tradiciju makarskih glazbara. Posebno je zanimljivo da Gradska glazba Makarska ove godine obilježava čak 200 godina postojanja, pa je gradonačelnikov nastup dobio dodatnu simboličnu vrijednost.

Najmlađi Makarani uručili prigodne darove

Nakon glazbenog dijela programa uslijedio je još jedan lijep trenutak, ovoga puta u znaku najmlađih stanovnika Makarske. Djeca iz učeničke zadruge MAKE Osnovne škole oca Petra Perice uručila su gradonačelniku prigodan poklon. Potom su svoj dar gradonačelniku uručili i učenici iz učeničke zadruge Rogač Osnovne škole Stjepana Ivičevića. Sudjelovanje učenika dodatno je obogatilo svečanost, podsjećajući na važnost uključivanja najmlađih u život grada i obilježavanje njegovih važnih datuma.

Svečana sjednica Gradskog vijeća Makarske i dalje traje, a dosadašnji dio programa, uz brojne visoke uzvanike i tradicionalni protokol, obilježili su glazba, lokalna tradicija i sudjelovanje najmlađih Makarana.