Nesvakidašnja radionica u vrtiću pokraj Sinja: Djeca učila o prometu, izrađivala automobile i okušala se u vožnji

Udruga tehničke kulture STORM, članica Zajednice tehničke kulture grada Splita, održala je u Dječjem vrtiću Vrapčić u Brnazama pokraj Sinja edukativno-praktičnu radionicu pod nazivom „Osnove ponašanja u prometu i vještina vožnje auto modela“. Edukativni program u trajanju od dva sata vodio je član i promotor udruge Nenad Grgas, uz svesrdnu podršku i angažman odgojiteljica koje su pomogle da sve aktivnosti proteknu u veselom i poticajnom ozračju. Ova radionica još je jedan primjer kako Zajednica tehničke kulture grada Splita, odnosno njene udruge članice, redovito održavaju brojne radionice i izvan grada Splita, u mjestima, gradovima i naseljima diljem Splitsko-dalmatinske županije.

Glavni cilj ove radionice, namijenjene djeci od predškolske dobi do četvrtog razreda osnovne škole, jest razvijanje prometne kulture, tehničkih vještina te jačanje svijesti o važnosti sigurne i odgovorne vožnje od najranije dobi. Kroz sveobuhvatan i dobno prilagođen program, mali polaznici u uvodnom su dijelu učili o pravilnom kretanju nogostupom i prelaženju kolnika na pješačkom prijelazu i semaforu, prepoznavanju osnovnih prometnih znakova i ulozi policajca te o pravilima sigurne vožnje bicikla i romobila. Također, stjecali su saznanja o važnosti vezanja sigurnosnog pojasa, dječjim autosjedalicama te odgovornom ponašanju u vozilu u ulozi putnika.

Tehnički dio radionice obuhvatio je upoznavanje s osnovnim dijelovima cestovnog vozila i njihovom namjenom, uz poseban naglasak na sigurnost. Djeca su pogledala video prezentaciju vožnje te su potom razvijala kreativnost i finu motoriku izrađujući vlastite kartonske modele vozila. Posebno oduševljenje izazvalo je upoznavanje s daljinski upravljanim električnim modelom automobila u mjerilu 1:10 i njegovim sklopovima.

Na posebno pripremljenom prometnom poligonu održana je mala škola vožnje na kojoj su polaznici upravljali modelom u mjerilu 1:10. Kroz igru i iskustveno učenje, djeca su u praksi primjenjivala naučena prometna pravila te razvijala koordinaciju oko–ruka, koncentraciju, preciznost i prostornu orijentaciju. Na samom kraju održan je kviz znanja „Mala prometna početnica“ na kojem su mališani s ponosom pokazali što su sve naučili, a kao nagrada za trud i uspješno svladane lekcije svim su sudionicima svečano uručene prigodne diplome.