Nesvakidašnja četvorka na Ultri: U festivalsku masu stiglo i 'crkveno izaslanstvo'

Među tisućama posjetitelja prve večeri Ultra Europe festivala u Splitu našla se i skupina čiji je dolazak teško mogao proći nezapaženo. Četvorica mladića pojavila su se u kostimima inspiriranima crkvenim ruhom, jedan u ulozi 'biskupa', a preostala trojica odjevena poput svećenika.
Crvene naočale, tamne sunčane naočale, improvizirana mitra i ozbiljni izrazi lica dodatno su zaokružili prizor koji je izgledao kao nesvakidašnja 'pastoralna ophodnja' među partijanerima.
Dok su se oko njih izmjenjivali kostimi, zastave, fluorescentni detalji i festivalska odjeća svih mogućih boja, ova se četvorka odlučila za gotovo potpuno crno-crvenu kombinaciju. Fotografija je ubrzo postala jedan od upečatljivijih prizora prve večeri festivala.
Ultra je godinama poznata po posjetiteljima koji svojim kostimima pokušavaju nadmašiti jedni druge, a ova skupina svakako se pobrinula da ih se primijeti. Sudeći prema njihovim ozbiljnim pozama, 'misija' je obavljena uspješno.