Nestvarni prizori: Pogledajte kako su se požar i munja spojili

Dok se vatrogasci na Korčuli cijelu noć bore s velikim požarom, iznad otoka razvila se snažna grmljavinska oluja koja je dodatno pojačala dramatične prizore na nebu. Fotografije tog trenutka zabilježio je Facebook profil Life and Venture, koji se predstavlja kao dvojac u potrazi za najboljim pustolovinama.

Kako navode, fotografije su nastale između ponoći i dva sata ujutro s mula u Zaostrogu, a prikazuju munje koje su parale nebo iznad područja zahvaćenog požarom.



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– Vjerojatno najdramatičnije fotografije koje smo ikad snimili. Dok je požar gutao dijelove Korčule, iznad mora razvijala se nova snažna grmljavinska oluja. Mnoge munje pogodile su upravo opožareno područje. Prizor je bio nevjerojatan za promatrati, ali istovremeno i težak jer znaš da s druge strane ljudi proživljavaju nešto što nitko ne želi doživjeti – napisali su uz objavu.

Istaknuli su kako fotografije nisu objavili kako bi romantizirali požar, već kao zapis jednog iznimnog prirodnog trenutka u kojem su se susrele dvije snažne prirodne pojave.

Na kraju su izrazili nadu da će požar što prije biti stavljen pod kontrolu te zahvalili vatrogascima, pilotima protupožarnih zrakoplova, svim službama i mještanima koji sudjeluju u gašenju vatrene stihije.