Nestvarni prizori na nebu iznad Splita. Najavljuje li ovakav zalazak promjenu vremena?

Današnji zalazak sunca, 13. listopada, donio je pravi spektakl boja.

Posebno su zanimljive različite strukture oblaka, od slojevitih do onih s izraženijim valovitim i gomilastim oblicima. Upravo kombinacija različitih oblaka i niskog položaja Sunca može stvoriti ovako upečatljive prizore. Za intenzivne crvene i narančaste nijanse zaslužna je Sunčeva svjetlost koja tijekom zalaska prolazi kroz znatno deblji sloj atmosfere nego sredinom dana.

Kumulusi i stratiformni oblaci stvaraju poseban ugođaj

Takvi oblici mogu podsjećati na stratiformne, odnosno slojevite oblake, dok pojedini dijelovi pokazuju i obilježja gomilastih struktura kakve povezujemo s kumulusima. Kumulusi su oblaci koji se najčešće razvijaju zbog uzlaznog gibanja zraka, dok se slojeviti oblaci protežu na većim površinama neba i mogu stvarati gotovo neprekinute oblačne pojaseve.

Iako se uz izrazito crvene zalaske sunca često vežu narodne prognoze vremena, sama boja neba nije pouzdan pokazatelj onoga što nas očekuje sljedećih dana.

Kakvo nas vrijeme očekuje?

Prema današnjoj prognozi DHMZ-a, na Jadranu je prevladavalo sunčano vrijeme, uz umjerenu do jaku buru i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviše dnevne temperature na Jadranu kretale su se između 19 i 24 Celzijeva stupnja.

Za srijedu, 14. listopada, u primorskoj Hrvatskoj prognozira se pretežno sunčano vrijeme. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, koja bi poslijepodne trebala slabjeti. Najviše temperature na obali i otocima bit će između 19 i 24 stupnja.