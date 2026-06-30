Nestvaran preokret u Splitu: U samo nekoliko sati temperatura pala za više od 20 stupnjeva

Split je u utorak doživio jedan od najekstremnijih meteoroloških obrata u svojoj povijesti. Nakon što je tijekom poslijepodneva izmjereno rekordnih 39,6 Celzijevih stupnjeva, već u 19 sati temperatura zraka pala je na svega 18,8 stupnjeva.

To znači da je u manje od tri sata temperatura pala za čak 20,8 stupnjeva, što je posljedica snažnog grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo srednju Dalmaciju.

Promjenu vremena donio je izražen olujni sustav koji se iza 17:30 sati proširio od Sinja preko Dugopolja prema Omišu i Splitu. Donio je obilne pljuskove, grmljavinu, lokalno tuču te olujne udare vjetra. U Žrnovnici su udari dosezali oko 100 kilometara na sat, dok je ispred same fronte puhao snažan vjetar koji je podizao velike količine prašine.

Nevrijeme je izazvalo kaos i na splitskim plažama. Kupači su u panici napuštali more, a na Obojenoj obali u kratkom su se vremenu stvorile velike prometne gužve dok su građani i turisti pokušavali otići prije dolaska oluje.

Podsjetimo, Split je tijekom dana s izmjerenih 39,6 Celzijevih stupnjeva postavio novi apsolutni temperaturni rekord. Samo nekoliko sati kasnije uslijedio je šokantan meteorološki obrat koji će ostati zapamćen kao jedan od najvećih padova temperature u tako kratkom vremenskom razdoblju u gradu.