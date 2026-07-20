Nešto potpuno novo stiže na Neretvu: Kitesurferi će prirediti karneval na valovima

Na Ušću Neretve u nedjelju, 2. kolovoza, s početkom u 16 sati, održat će se “Kite Carneval”, jedinstvena manifestacija koja će spojiti adrenalin, kreativnost, zabavu i humanitarni cilj. Organizatori ističu kako je riječ o prvom kitesurf karnevalu takve vrste u svijetu.

Nebo i more toga će dana postati pozornica na kojoj će kostimirani kitesurferi izvoditi atraktivne skokove i letove, dok će šareni zmajevi ispuniti horizont i stvoriti prizore kakvi se rijetko viđaju, piše Klik Ploče. Sudionici će u maštovitim kostimima svaki skok pretvoriti u svojevrsnu predstavu, a posjetitelje očekuju atraktivni nastupi, glazba, fotografiranje i druženje uz more.

Manifestacija ima i humanitarni karakter. Tijekom cijelog dana u beach baru Kiteboarding Komin-Neretva prikupljat će se dobrovoljne donacije za Udrugu Leptirići Ploče, koja pruža podršku djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima.

Kao znak zahvalnosti za svaku donaciju, posjetitelji će imati priliku besplatno se ošišati u beach baru, gdje će frizeri iz Frizerskog salona Gogo svojim radom podržati ovu akciju.

Za glazbeni dio programa pobrinut će se DJ Tornado, a organizatori, Kominske Poklade i Kiteboarding Komin-Neretva, pozivaju sve da svojim dolaskom podrže ovu jedinstvenu manifestaciju i humanitarnu akciju.

“Kite Carneval” održat će se u nedjelju, 2. kolovoza, s početkom u 16 sati na Ušću Neretve.