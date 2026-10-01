Nešto posebno sprema se na ušću Neretve: Pogledajte što će umjetnici četiri dana stvarati na pijesku

Ušće Neretve početkom listopada ponovno postaje golemo umjetničko platno. Od 2. do 5. listopada održava se SAN – 6. Sand Art Neretva festival, manifestacija koja već šestu godinu spaja umjetnost, prirodu i lokalnu zajednicu.

Na prostranim pješčanim plažama ušća Neretve umjetnici će stvarati monumentalne crteže u pijesku. Riječ je o prolaznim umjetničkim djelima velikih dimenzija koja se najbolje mogu doživjeti iz zraka, prije nego što ih plima i vjetar postupno izbrišu i vrate prirodi.

Festival organizira Slama – udruga za poticanje umjetničke svijesti u društvu, uz pokroviteljstvo Turističke zajednice grada Ploča te potporu Grada Ploča, Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, Ministarstva kulture i medija RH, Ministarstva gospodarstva RH i Plesnog studija Shine.

Četiri dana crtanja na pijesku

Program počinje u petak, 2. listopada, kada će se crtati od 10 do 13 sati. U subotu je program predviđen od 10.45 do 13.45, u nedjelju od 11.30 do 14.30, a posljednjeg dana, u ponedjeljak, od 12.15 do 15 sati.

Vrijeme početka nije slučajno. Crtanje se svakoga dana prilagođava oseci, zbog čega počinje približno 45 minuta kasnije nego prethodnog dana.

Posjetitelji tako mogu pratiti cijeli proces – od prvih poteza po pijesku do završnih monumentalnih prizora.

Umjetnici iz različitih dijelova Hrvatske

Umjetnički voditelj ovogodišnjeg festivala je Nikola Faller, a uz njega će na ušću Neretve stvarati Koraljko Greben, Ružica Segarić, Deborah Trusgnach, Matej Šimunić i Mira Sekereš.

Umjetnici stižu iz Osijeka, Zadra, Pule i doline Neretve, a zajednički će pješčanu površinu ušća na nekoliko sati pretvoriti u jedinstvenu galeriju na otvorenom.

Nastanak radova od prvog poteza do završnog prizora pratit će fotograf Tomislav Šilovinac. Fotografije sa zemlje zabilježit će detalje i umjetnike tijekom stvaranja, dok će snimke dronom pokazati puni razmjer i geometriju crteža.

Upravo su snimke iz zraka posebno atraktivne jer otkrivaju motive koje je zbog njihovih golemih dimenzija teško u cijelosti sagledati sa zemlje.

A ono što umjetnici satima stvaraju neće trajati dugo. Plima i vjetar s vremenom će izbrisati crteže, ali će oni ostati trajno sačuvani na fotografijama i videosnimkama.