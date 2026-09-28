Nešto posebno sprema se na kaštelanskoj rivi: Strikoman najavio povijesni kadar, spominje se i kanader

Šime Strikoman u Kaštel Starom snimit će jubilarnu 1000. i potom 1001. milenijsku fotografiju. Jedna je posvećena srdeli, druga vatrogascima, a u snimanju će sudjelovati školarci i građani.

Kaštelanska riva u petak, 2. listopada, postaje pozornica velikog jubileja poznatog hrvatskog fotografa Šime Strikomana. Kako je objavio sam Strikoman, u Kaštel Starom bit će snimljene njegova 1000. i 1001. milenijska fotografija, s početkom u 11 sati, odnosno 11.20 sati.

Srdela i vatrogasci u središtu velikog jubileja

Jubilarna, tisućita milenijska fotografija nosi naziv "Srdela – hraniteljica Dalmacije", čime u središte stavlja ribu koja je generacijama bila jedan od prepoznatljivih simbola dalmatinske prehrane i svakodnevice. Odmah potom slijedi snimanje 1001. milenijske fotografije pod nazivom "Vatrogasci – srce Hrvatske", posvećene vatrogascima.

Prema Strikomanovoj objavi, u snimanju će sudjelovati učenice, učenici i učitelji Osnovne škole Bijaći, kao i građani te prijatelji projekta. Posebnu pozornost privlači i to što Strikoman u najavi navodi avion Canadair, no ne iznosi dodatne pojedinosti o njegovoj ulozi u događanju.

Organizator je Grad Kaštela, a kao pokrovitelji navedeni su Vlada Republike Hrvatske, Hrvatska vatrogasna zajednica te Ministarstvo obrane Republike Hrvatske – Hrvatsko ratno zrakoplovstvo.

Tko je Šime Strikoman?

Šime Strikoman hrvatski je fotograf i akademski filmski snimatelj iz Vodica, široj javnosti najpoznatiji po projektu Milenijska fotografija. U njegovim prepoznatljivim kadrovima mnoštvo sudionika oblikuje simbole i motive povezane s određenim mjestom, događajem ili porukom. Projekt je započeo 2000. godine u Vodicama, sa željom da fotografijom zabilježi svoje sugrađane na prijelazu u novi milenij.

Gotovo 26 godina poslije, upravo će Kaštel Stari biti mjesto njegova tisućitog milenijskog kadra — i još jednog koji će uslijediti samo dvadeset minuta nakon njega.