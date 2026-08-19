Nešto golemo događa se na Dinari: Satelit otkrio crveni pojas preko planine, trag dima duži je od 100 kilometara

Požar na Dinari ne posustaje, a najnovije satelitske snimke najbolje pokazuju razmjere vatrene stihije koja već danima zahvaća teško pristupačne dijelove planine. Na kartama koje objavljujemo crvenom je označeno područje zahvaćeno požarom, dok se na detaljnijim satelitskim prikazima jasno uočavaju brojna žarišta i dugačak trag dima. Posebno je uznemirujuć golemi dimni trag koji se ovoga puta pruža prema Bosni i Hercegovini. Prema analizi najnovijih satelitskih snimki, dim se na području BiH proteže više od 100 kilometara.

Situacija je bitno drukčija nego još jučer ujutro, kada je dim s Dinare bio usmjeren gotovo izravno prema Splitu. Promjena strujanja zraka sada ga odnosi prema unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, što se vrlo dobro vidi i na široj satelitskoj snimci.

Požar traje danima, na hrvatsku stranu prešao je 14. kolovoza

Vatrena priča na Dinari traje već više od tjedan dana. Federalna uprava civilne zaštite BiH još je ujutro 12. kolovoza izvijestila o požaru na šumskom području Risovac kod Bosanskog Grahova, gdje se vatra širila kroz visoku, pretežno borovu šumu.

Dan poslije požar je već bio opisan kao veliki prostorni požar koji se, nošen jakim vjetrom, širio prema hrvatskoj granici. Na hrvatsku stranu Dinare požar je prešao 14. kolovoza. Županijski vatrogasni operativni centar Šibensko-kninske županije uočio ga je sustavom videonadzora u 9:40 sati. Od početka gašenje dodatno otežava izrazito nepristupačan planinski teren.

Posljednjih dana na požarištu su se izmjenjivale snage IVP-a Šibenik, JVP-a Knin, DVD-a Knin, DVD-a Kijevo i DVD-a Sveti Juraj Kistanje, uz druge vatrogasne snage i županijsko zapovjedništvo. U pojedinim fazama djelovali su kanaderi i Air Tractori, a uključena je i Hrvatska vojska.

I ove srijede, 19. kolovoza, na područje Suvog vrha ponovno je upućen protupožarni vod Oružanih snaga RH, dok požar iz zraka gase dva Canadaira CL-415 i dva Air Tractora AT-802. Još dva hrvatska Canadaira istodobno su angažirana na požarištima u Bosni i Hercegovini.

Na terenu se radi na području od Brezovca prema vrhu Dinare, oko Uništa i prema Cetini, a vatrogasci su oko planinarskog skloništa Bili cvitak napravili i sigurnosnu zonu. Problem predstavljaju klisure i klanci u kojima ostaju otvorena vatra i izdimljavanje, a do kojih je zemaljskim snagama iznimno teško doći.

Stiže jugo, vatrogascima prijete još teži uvjeti

Novi problem mogao bi donijeti vjetar. Od četvrtka se očekuje okretanje vjetra na jugo, koje bi trebalo puhati tijekom cijelog četvrtka i petka.

Posebno izraženo jugo očekuje se upravo u planinskim predjelima, a takvi uvjeti mogu dodatno pogodovati širenju požara i otežati posao vatrogascima koji se već danima bore s vatrom na iznimno nepristupačnom terenu.

Upravo bi zbog toga sljedeća dva dana mogla biti posebno zahtjevna na Dinari. Ipak, postoji i određena mogućnost kiše. Ona se na području Dinare pojavljuje krajem petka, odnosno u prvim satima subote. Hoće li oborine biti dovoljne da konkretnije pomognu gasiteljima, zasad je prerano reći.

Satelitske snimke u međuvremenu govore same za sebe: požar je zahvatio golemo planinsko područje, aktivna žarišta i dalje su vidljiva, a dim se kilometrima razvlači preko susjedne Bosne i Hercegovine.